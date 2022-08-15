Dior廣東道旗艦店轉移陣地重新開幕　有一特點全亞洲只有此店才有

【Dior新店】隨着疫情稍見緩和，開關的遙夢終於見到曙光，如是者一眾時裝大牌陸續磨拳擦掌，開舖的開舖，搬舖的搬舖，為久違的銷售榮景做好準備。



Dior全新旗艦店空降海港城。（Dior）

（Dior）

例如最近正式落戶尖沙咀海港城，開設全新旗艦店的，就是法國大牌Dior。作為買嘢精的到廣東道逛Dior當然不陌生，近十多年她們就一直有專門店設於此，今次之所以移師到對面的Harbour City（正正是舊舖的對面），除了因為佔地面積更闊更廣之外，閒逛過程更多方便想來亦是主因。以往舊舖女裝、男裝壁壘分明，女裝置於地面與樓上，男裝則別有洞天地設於地庫，要走過幽隱長樓梯才能到達，現在分布於同一空間之中，遊逛起上來自然更得心應手。

店內裝潢甚有氣派。（Dior）

（Dior）

今次全新廣東道旗艦店，Dior方面可謂高度重視，最精緻的裝潢以至藝術設計元素，紛紛注入其中。宏偉的店舖外牆以菱格作為作調，明眼人一看便知靈感啟發自Cannage籐格紋，唯妙唯肖。店內參考自蒙田大道30號總店的雅緻氛圍，粉白、灰色及金色為主調，Versailles parquet木地板和toile de Jouy圖案貫中其中，猶如置身巴黎一樣。

今次廣東道旗艦店亦推出一系列新店別注，唯這間新店才有售，MICROBAGS TRUNKS, FOUR FULLY EMBROIDERED MICROBAGS HK320,00。（Dior）

新店別注：“D-CONNECT” SNEAKERS IN JARIN D'HIVER NEOPRENE HK 9,200。（Dior）

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此外新店滿載精緻藝術品，一踏進店面，即被正門正中的巨型水晶吊燈所吸引，它可是巧製於捷克波希米亞地區，滿載歐陸職人精髓。又一眾藝術家，如Peter Seal、呂松、王郁洋、Max Cobalto和洪浩的真跡作品，均散佈在旗艦店各個專區之中，伴隨住奢華時裝美品一同欣賞，的確是賞心樂事。

Bar Jacket牆海。（張榮熹攝）

而最精彩打卡位，必定非橫跨兩層螺旋樓梯及其背景莫屬，背景牆壁上掛滿發光Dummy公仔，表面上不明所以，但其實每一件都是由設計師Maria Grazia Chiuri歷年親自設計的Bar Jacket Sample作品，將Dior歷史上最出名的服裝設計一次過呈現人中，的確是一種難忘時裝體現，更重要是這張Bar Jacket牆海原來十分珍貴，除巴黎總壇有之多，全亞洲就只有香港廣東道新店才有，更顯珍貴。