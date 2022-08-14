HENDER SCHEME聯乘丹麥家具神牌FRAMA 　結合日本與北歐簡約美學

絕對是品味之士好消息，日牌HENDER SCHEME首次與丹麥家具品牌FR​​AMA合作，迎來七款簡約家品，讓整個系列都散發著低調寧靜的氣息。



HENDER SCHEME × FRAMA。（Hender Scheme、FRAMA）

今次雙方聯乘，兩個品牌利用獨具一格的工藝和簡約美學，對標誌性家居單品進行大改造，並創造出一系列兼具精緻設計和實用性的佳品。過往FRAMA主力開拓家品類別為主，但今次與HENDER SCHEME合作，FRAMA創辦人Niels Strøyer Christophersen卻表示想創造一些新東西。如是者在HENDER SCHEME × FRAMA系列裡，他們便聯手設計出一款方形鞋頭的皮製拖鞋，作為FRAMA首款可穿搭單品，完美展示兩個品牌的美學與工藝。

FRAMA首款可穿搭單品：皮製拖鞋。（Hender Scheme、FRAMA）

今次別注FRAMA也重新改造該品牌經典Adam Stool，在椅具底加上了一個皮製收納籃，十分別緻。此外系列還有書架、檯、時鐘和托盤與擴香石等單品選擇，讓HENDER SCHEME × FRAMA完美合一，前者愛運用原色植鞣革的特性，後者則是追求自然中不完美的世界觀，實在是Perfect Match。

Caption：HENDER SCHEME × FRAMA改造了經典Adam Stool，同時在椅具底加上了一個皮製收納籃。（Hender Scheme、FRAMA）

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系列於HENDER SCHEME與FR​​AMA官網同步上架，售價大約€89至 €2,675歐元（約714至21,460港幣）不等，有興趣的朋友欲購從速，在家中創造出屬於自己靜謐和諧的舒心角落。