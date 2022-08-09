Issey Miyake黑衫成Steve Jobs最愛　三宅一生極簡美學俘虜喬布斯

【Issey Miyake三宅一生 RIP】日本傳奇時裝設計師三宅一生不敵癌魔離世，享年84歲。三宅一生畢生醉心時裝設計，帶來無數經典，單是皺褶Pleats Please系列已是破格力作。



不過，即使是Issey Miyake最簡約設計，一樣有支持者，而且是大有來頭的名人———Steve Jobs喬布斯，這位Apple蘋果公司聯合創辦人的招牌「制服」之一，就是Issey Miyake黑色高領上衣。



蘋果教主Steve Jobs是Issey Miyake的忠實粉絲（Steve Jobs）

Steve Jobs為人要求甚高，能被他看中的，早已被外界認定為好貨色，而他過去十多年出席蘋果產品發布會時，例必穿上「制服」示人，這穿搭組合有一套方程式：

Issey Miyake黑色高領上衣＋Levi's 501牛仔褲＋New Balance 9系跑鞋＝Steve Jobs

Steve Jobs每次出席蘋果產品發布會，例必穿上一式一樣「制服」。（Getty Images）

這件Issey Miyake上衣看似平實，但沒有大Logo、花巧圖案的設計，加上簡單俐落的剪裁，正正符合Steve Jobs的Less Is More法則，不用多餘的花巧，以極簡和實用行先，這種思維不但為蘋果帶來多樣經典科技產品，更為他自己建立獨有的穿搭風格，Issey Miyake巧手剪裁，成功俘虜喬布斯的心，成為他的定番。

Issey Miyake黑色高領上衣是品牌定番設計（Ssense）

在蘋果產品發布會上，Steve Jobs手持的iPod、MacBook、iPhone、iPad都是最新鮮最有創意的設計，然而教主身上永遠都是那一款Issey Miyake黑色上衣，這種強烈對比，鮮明又有趣，也成為他的Trademark，現在一起重溫他過去十多年來如果以同樣服飾去介紹其新設計。



Steve Jobs每次蘋果發布會都身穿Issey Miyake黑色上衣：

+ 4

TOKIO KUMAGAI大戰ISSEY MIYAKI COMME CA DU MODE力撼BRITISH COLONY C.P. COMPANY 發夢贏左YOHJI 軟硬天師《川保久齡大戰山本耀司》

Issey Miyake三宅一生離世 經歷原爆讓日本傳奇時裝大師埋首創作

三宅一生RIP│回顧ISSEY MIYAKE名作 破格皺褶服飾以外經典設計