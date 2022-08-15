NIKE終發Sacai x Cortez 4.0 Grey波鞋照　灰色調更勝VaporWaffle

繼上回為各位讀者揭露 Sacai x Cortez 4.0「OG」的最新官方樣貌，另一配色「Grey」也終於在近日正式現身，用上別於紅白的低沈灰色質感，注入阿布千登勢的經典解構手法，帥度或許更勝 Sacai x Vaporwaffle。



Sacai x Cortez 4.0 「Grey」官方圖輯亮相！

近期，網路上釋出 Sacai x Cortez 4.0「Grey」的最新官方圖輯，使用尼龍佐以麂皮的異材質拼接，以及雙層鞋舌、鞋幫的招牌解構手法，側邊 Swoosh 用上皮革輔以印刷的方式進行呈現，外觀低調、質感間拿捏到位，下方則是輔以熟悉的堆疊式中底，且搭載一塊極具辨識度的外露 Zoom Air 氣墊，又不忘注入近日熱門的奶油白色調，絕對是穿搭、舒適兼具的話題神鞋。

Sacai x NIKE Cortez 4.0「Grey」波鞋一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Sacai x Cortez 4.0「Grey」據悉將於今年秋季發售，定價 160 美金（折合約HKD 1255），還請有興趣的朋友多加留意了。

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