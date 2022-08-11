NIKE聯乘HUF Dunk Low SB NYC波鞋照曝光 刀割、紮染細節無得輸
撰文：COOL潮流生活網
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2020年，街頭大牌 HUF 創始人 Keith Hufnagel 與世長辭，而從小生活於紐約，並在舊金山開設第一家門店的他，HUF 為此特意攜手 Nike 推出別具意義的聯乘紀念鞋款——HUF x Dunk Low SB “City Pack”，並在諜照多次露出、久候多時的今日，官方圖輯終於曝光。
細節滿點！HUF x Dunk Low SB “NYC” 真面目亮相！
近日，該合作鞋款之一 HUF x Dunk Low SB “NYC” 的官方圖片率先曝光，以 Keith Hufnagel 出生地「紐約」進行命名，全鞋使用帶有紋路的荔枝皮革，以白藍色系進行呈現，鞋帶、中底則是注入泛黃色調的舊化效果，並在鞋面前方印上帶有金屬小勾的 HUF 字樣，彰顯此次合作身份，另外，最特別是緊鄰側邊 Swoosh 的皮革部分，不僅可以進行割除，還會顯現 2004 年 HUF x Dunk High SB 的「紮染」效果，鞋跟則是刺上 Keith Hufnagel 全名以及大樓圖樣，可說是細節滿滿。
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HUF x Dunk Low SB “NYC” 據悉將於今年晚些時間發佈，定價 110 美金（折合約HKD 860），預計會連同另一配色「舊金山」共同登場，還請有興趣的朋友多加留意。
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