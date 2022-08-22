CHANEL 22手袋4大保養秘訣　想皮革不發霉、變形、龜裂要這樣收納

CHANEL（香奈兒） 今年上市及缺貨的超熱賣包款「 CHANEL 22」你入手了嗎？



使用了亮面小牛皮搭配金色的 CHANEL 的Logo的 CHANEL 22不僅有著極具實用性的容量，設計也是相當百搭，不管是哪種風格女生都能完美駕馭它，然而這麼好的精品包要是能好好保養的話不但能延長使用壽命、越用越香，甚至能為你增值。

那麼到底該怎麼保養呢？以下四點告訴你 CHANEL 22該如何保養！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 金屬掉色

金屬與空氣長期接觸容易產生氧化的情況，使用過程沾到的汗漬有酸鹼值也會對金屬造成不同程度的傷害而掉色，為了減少掉色的情況，在使用完後定期清潔，並放置在乾燥處保存十分重要，但如果不幸氧化也要即時處理，金色的可以用銀布擦拭，其他顏色則可用最細的砂紙輕輕打磨掉氧化層。

2. 日常保養

使用小牛皮製成的 CHANEL 22可以使用皮件專屬的保養油，像是牛腳油、高級貂油等塗在絨布上進行擦拭，讓表面的皮質維持良好的狀態避免產生龜裂，但同時也要注意不要過度使用保養油，否則會導致包包無法保持透氣，而漸漸的乾燥以致龜裂。

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3. 收納

CHANEL 22因包身較軟，建議收納時不要放置其他物品以免變形，且可在包內放入沒有油墨的白報紙或不吸水的氣泡袋等保持包包的形狀，防止空氣水分使包包發霉。另外，包包不只要防潮也要防乾，過於乾燥的環境也會造成皮質龜裂、失去光澤與環境，因此相對濕度50%RH的環境最適合保存包包。

4. 皮穿練起毛

皮穿練起毛和開線的原因多為日常反覆摩擦所造成，因此在使用時可多注意摩擦的問題，使用後也建議用棉布沾取護理劑擦拭。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：香奈兒超夯新包Chanel 22保養注意事項 原來這樣用才不傷包】