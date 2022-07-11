Hermès最易入手的愛馬仕手袋　實用鏈帶銀包To Go Wallet入門必買

WOC又稱為Wallet On Chain，顧名思義就是在錢包上加入鏈帶，結合了包包與皮夾功能的迷你小包，因為價錢較為親名，因此成為許多小資女入手精品包的首選。



WOC不僅有著完美不挑身的尺寸，出門攜帶也十分方便，實用性更是不在話下，而 Hermès 為了區別和其他品牌的WOC，將其系列命名為「To Go Wallet」，以長夾的造型增加可拆卸肩帶，經典的造型加上價格的優勢成為現在 Hermès 入門必買包款。

4款較易入手的 Hermès Wallet On Chain 「To Go Wallet」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Constance Long To Go Wallet

這款帶有 Hermès 經典H形環扣設計的Constance Long To Go Wallet，其靈感源自於上世紀60年代問世的康康包，內部共有6個卡片夾層和2個大間隔，且中間有可以放置硬幣的拉鍊袋，後側也有實用的暗袋。經典簡約的設計不僅十分好搭配，再加上標誌性的H Logo作為整體特色，是現在女性非常喜歡的WOC款式之一。

2. Kelly To Go Wallet

Kelly To Go Wallet可說是 Hermès 超人氣WOC，經典的翻蓋扣設計就像迷你版的精緻 Kelly 包，內部設有4個卡片夾層、2個可放置零碎物品的大間隔和設置在中間的拉鍊錢包，雖然容量不像 Kelly 包那麼能裝，不過對於WOC來說大小適中，iPhone 12 pro也能輕鬆放入。

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3. Clic 16 Wallet

這款外型正正方方的Clic 16 Wallet是以柔軟的山羊皮打造，小巧可愛的外型配上迷你的H雕刻鎖頭，其靈感來自於1960年代，是個撞包率極低的低調氣質包款。內部帶有4個信用卡夾層和兩個間隔，外型看起來雖小，但容量也是足以裝進iPhone 12 pro，且這個尺寸男女都適用。

4. Cinhetic To Go Wallet

以顯眼且充滿設計感的Ｈ形鎖扣作為Cinhetic To Go Wallet的特色，也是一款撞包率低但是又比Clic 16 Wallet多了一點帶有藝術氣息的時尚感。內部設有2個卡片夾層、1個拉鍊袋和中間隔層，容量的部分也是裝得下大尺寸的智能型手機。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：最好入手的 Hermès 包！Hermes實用小包WOC系列】