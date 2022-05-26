Gucci最新午夜藍經典老花帆布手袋　Tote Bag、酒神肩揹包5大推介

不管是遠方旅程或進程移動，全球頂尖精品時尚品牌 Gucci 的包款總是最佳夥伴，包括從不屬於完全皮革的各類旅行箱包，以及肩揹包、托特包等時尚包款，可以說帆布商品已經穩固在每個系列的最前線，成為品牌的經典識別。



Gucci從舘藏檔案擷取的經典色彩，將廣泛運用在男女商品的藍色GG菱格紋，以專屬的設計重賦新生，2022年推出Love Parade系列，增添重新詮釋的GG帆布商品，採用藍色與米色的雋永搭配，輝映著材質的歷史源起。Gucci Love Parade包括附有輪子的行李箱以及旅行袋，還有男用與女用的入門皮件，讓整體造型愈加優雅。

5款精選午夜藍GG帆布袋一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

藍色GG菱格紋1969年問世

午夜藍的GG帆布是以專屬的設計重賦新生，形象廣告將完全聚焦於主題。靜態圖片與動態影片所捕捉的世界則全部都覆以GG菱格紋。從地板到天花板，場景所呈現的每一項物品都以經典圖騰盛裝出場。品項融合背景，只凸顯藍色皮革飾邊和藍-紅-藍條紋織帶。

藍色的GG菱格紋，呈現在行李箱、手提袋，擴及男女裝品項，是最初在1969年所開發，為著名的黑檀（烏木）色與米色組合提供另類替代。新穎的色彩差異則回溯到1970年代早期，呈現在Ophidia系列的精選款式上，以當代手法煥然一新，尺寸各異的行李箱（小型、中型、大型等款），一款旅行袋（中型、大型），一款西裝袋，二款不同的背包、一款hobo包、一款肩揹包、以及一款腰帶。此外，還推出一款不同尺寸的托特包，一款公事包、還有一款郵差包。

同場加映：LV｜12款精選必敗Logo老花手袋推介 2022最新價格、尺寸一文看清（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

午夜藍GG帆布打造多款鞋包

新穎的設計運用也包括女用的商品，讓手提包的品項更臻完整。搭配藍-紅-藍的織帶，藍色皮革緄邊以及銀色的五金，新的顏色呈現在精選款式包括Jackie 1961、Horsebit 1955、Dionysus。男用與女用的小皮件，包括銀包、鏈帶銀包，信用卡套、與鎖匙包等更是系列入門首選。

新穎的配色法則延伸至各種鞋履款式，從正式到休閒。涼鞋、拖鞋、繫帶高跟鞋、Gucci Jordaan樂福鞋、GG Rhyton運動鞋都以嶄新的午夜藍GG帆布呈現。GG Marmont雙面腰帶以及精選帽款，包括棒球帽與一款鴨舌帽，圓滿了系列商品選項。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Gucci全新經典老花帆布包上市 以“午夜藍”詮釋托特包、酒神肩揹包、後背包】