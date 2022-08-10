LV｜10款精選Twist系列手袋推薦　不同尺寸、皮革價格介紹一次看

LV除了老花包， Twist包也是個相當熱門的一包款，自2015年推出至今已成為LV每季的重點包款，結合古典風和未來感的Twist不僅顏色和款式變化多樣，還相當能裝，材質上主要採用的是防水防磨的經典Epi水波紋皮革，飾以標誌性的LV交錯字樣旋轉鈕釦。



Twist包總共有出五種尺寸，分別為迷你：15.5 x 12.5 x 7 厘米、小號（PM）：19 x 15 x 9 厘米、中號（MM）：23 x 17 x 9.5 厘米、Handle BB：和 WOC :19 x 13.5 x 4.2 厘米，以下整理10款LV新經典Twist包！

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1. 黑色Epi皮革金色鏈條背帶TWIST PM

參考價格：HK$ 36,000。尺寸：19 x 15 x 9 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。鏈帶：可滑動調節，不可拆式。

2. 粉色漸變色肩帶TWIST PM

參考價格：HK$ 36,000。尺寸：19 x 15 x 9 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。肩帶：可拆式，不可調節。

3. 裸色Epi水波紋TWIST MM

參考價格：HK$ 38,000。尺寸：23 x 17 x 9.5 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。鏈帶：可滑動調節，不可拆式。

4. 淡藍色Epi水波紋皮革TWIST MM

參考價格：HK$ 38,000。尺寸：23 x 17 x 9.5 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。鏈帶：可滑動調節，不可拆式。

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5. 白色Epi水波紋皮革TWIST MM

參考價格：HK$ 38,000。尺寸：23 x 17 x 9.5 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。鏈帶：可滑動調節，不可拆式。

6. 黑色Epi皮革銀鍊TWIST WOC

這款WOC用途多變，既可用當手提包，繫上可拆式鏈帶也可作肩背或腰包攜帶，且容量也是相當充足，容納iPhone XS Max完全不是問題，內層還有設有6個信用卡夾層，分別有出金鏈和銀鍊兩款。

參考價格：HK$ 15,700。尺寸：19 x 13.5 x 4.2 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。鏈帶：可拆式。

7. 黑色配桃紅色TWIST MM子母包

這款Twist子母包將Twist等比例縮小成Twisty小錢包，不僅可以掛在主包上，還可以拆開來單獨使用，了一款高CP值的包包。

參考價格：HK$ 42,500。尺寸：23 x 17 x 9.5 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。肩帶：可拆式，可調節。可拆式Twisty包款。

8. 黑色Taurillon皮革TWIST ONE HANDLE PM

這款Twist One Handle選用Taurillon皮革打造，設有雅緻的頂端手柄和經典LV轉鎖，袋身配備可拆式肩帶，可作肩背及斜背舒適攜帶，並以桃粉色的皮革襯裡作為點綴。

參考價格：HK$ 39,000。尺寸：25 x 17 x 11 厘米 (長度 x 高度 x 闊度)。肩帶：可拆式，可調節。

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9. 淺珍珠金色蜥蜴皮TWIST MINI

這款Twist Mini包款以珍異蜥蜴皮打造，綴有令人眼前一亮的經典Twist細節，包括LV轉鎖及航海風格鏈帶，十分適合晚宴場合攜帶，配有滑動式鏈帶，肩背或斜背攜帶皆可。

參考價格：HK$ 58,500。尺寸：15.5 x 12.5 x 7 厘米。蜥蜴皮飾邊，山羊皮襯裡。鏈帶：可滑動調節，不可拆式。

10. 湖水綠亮面鱷魚皮TWIST MINI

迷你尺寸的特殊材質除了有蜥蜴皮之外，還分別有出蟒蛇皮和鱷魚皮，不僅是參加晚宴時增添服裝亮點的好配備，小巧的尺寸也相當適合日常使用。

參考價格：HK$ 134,000。尺寸：15.5 x 12.5 x 7 厘米。閃亮短吻鱷魚皮飾邊，山羊皮襯裡。鏈帶：可滑動調節，不可拆式。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：10款精選LV Twist包推薦 所有特色尺寸一次了解】