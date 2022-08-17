Rolex│木村拓哉再度潮戴勞力士Daytona　116500LN熊貓面最易襯

【Rolex/ 勞力士】雖然Explorer型號腕錶在時尚界很受歡迎，但講起Rolex勞力士，眾錶之王始終非Daytona莫屬，唔信看看木村拓哉吧。



當然大家必定會搶答，反問：「木村不就是將Rolex Explorer一手棒起的男人嗎？」，的確無論是《戀愛世紀》或《HERO 2》等神劇，木村拓哉都總愛一枚Explorer 14270在手，36mm的骰形狀，細細隻甚有昔日舊裝勞風韻。

無論是《戀愛世紀》或是《HERO 2》等神劇，木村拓哉都總愛一枚Explorer 14270在手。（戀愛世紀）

不過縱使戲裡狂戴Explorer 14270，但實情這可能不過是造型師按角色設定的戲法，要知道木村拓哉的御用造型師野口強、大久保篤志等，全是時裝界一等一Stylist，要將木村裝扮得入型入格可謂易過借火，根本犯不着他自己費神，所以要體現大神真正的時尚品味，戲外日常生活照才值得參考。

Daytona熊貓面116500LN木村拓哉兩年前早已戴過。（木村拓哉）

Daytona熊貓面116500LN，是為新裝撈裡最王道之款式，現在二手市價值至少HK$300,000港元。（monochrome-watches）

那麼戲外的木村戴甚麼？其實仍是Rolex為主，但並非Explorer，而是平均價值更高昂的Daytona。日前他到訪西裝店並與職員合照時候，便被人發現戴上了Daytona熊貓面116500LN，是為新裝撈裡最王道之款式，現在二手市價值至少HK$300,000港元，升值潛力無可置疑。據翻查資料所得，這枚Daytona熊貓面木村早在2020年已戴過，不過之後便一直將它收藏在夾萬，少有露面，只怪人家錢太多，名錶也太多，每時每刻可以有新錶到手，未知木村拓哉與藤原浩哪位的Rolex收藏更厲害？

鉑金冰藍面Daytona市價過百萬，大神可謂「功不可沒」。（7net.omni7）

Rolex Daytona鉑金冰藍面116506也是木村拓哉另一枚知名Daytona珍藏。（Rolex）

除116500LN之外，鉑金冰藍面116506也是木村拓哉另一枚知名Daytona珍藏，除親自戴上它拍攝綜藝節目外，2015年到訪台灣的時候，亦被傳媒影出他手戴116506現身機場，現在鉑金冰藍面Daytona市價過百萬，大神可謂「功不可沒」，多得佢唔少了！