Rolex｜向勞力士作另類致敬？ 香港品牌聯乘藝術家超可愛Daytona
撰文：山本保玲
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【Rolex/ 勞力士】Rolex Daytona是不少人心目中的Dream Watch，假如換上兒童段奇趣美學設計，不知大家又會否喜歡？
這絕對不是夢。以復刻經典設計的香港腕錶品牌WMT，日前推出新作MICROCOSMO，驟眼看來是重塑Rolex勞力士白面Daytona 6263，不過再靠近看清楚一點，為甚麼會像小朋友塗鴉般？究竟是手機顯示不夠清還是自己老眼昏花？
按圖欣賞LABEG腕錶畫作：
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原來MICROCOSMO是WMT跟藝術家LABEG最新聯乘作品，這位身份神秘的藝術家，愛以孩童塗鴉風格來繪畫各類名錶，由Rolex各大型號Daytona、Submariner、GMT Master，再到Patek Philippe、Omega、Audemars Piguet、Cartier等應有盡有，在瓦通紙上將名錶畫出2D形態，超級可愛和有趣。
WMT聯乘藝術家LABEG新作MICROCOSMO設計細節：
今次WMT跟LABEG本聯乘款，除了不規則線條的錶盤童趣味道濃厚外，連帶錶針和夜光圓點也盡是LABEG風格，令看上來更富玩味，至於機芯與外殼則照常用上品牌的專業製作，32mm的中性尺碼，適合男女老幼。而這種反差萌所形成的強烈對比，在腕錶市場中實屬罕見。
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其實，Rolex也是不少藝術家創作靈感之源，像曾跟UNDERCOVER、CLOT聯乘的日本藝術家MADSAKI，除了擅長二創電影、音樂題材的作品外，他也曾發表腕錶系列，當中以Rolex為主，也有Seiko、Patek Philippe，以其獨特畫風繪出錶盤獨特之美。
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