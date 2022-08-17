BALENCIAGA將鞋帶變耳環　名牌價錢DIY味道　成功激發網民熱議

【BALENCIAGA】這是一個Make Noise就是王的世代，但諷刺地偏偏愈是給人搵笨感覺的東西，就愈能製造話題，認真吹脹，唔信看看Demna Gvasalia領軍的BALENCIAGA。



BALENCIAGA山系鞋帶繩耳環。（BALENCIAGA）

BALENCIAGA鞋帶耳環承惠HK$2,000港元。（BALENCIAGA）

繼將數百元的Skechers、ASICS跑鞋變成9,400元貴價波球賣，或將Crocs橡膠鞋變成奢華手袋之後，Demna Gvasalia最近又有新搞作，就是將一條平常不過的鞋帶，打上一個蝴蝶結，並配上針扣，將之製成耳環，和大家中學時代上家政堂時，老師教授你用舊衫車成枱布的大道理一樣，滿載DIY概念和精神，只不過收取典型High Fashion名牌級價錢而已，承惠250美金，折合約2,000港元，負擔得起者固然無慮即決，買唔起的人到深水埗珠仔街自行製作亦無防，成本不過30蚊，平過食個Tea。

無花無假，就是一條鞋繩打個蝴蝶結。（BALENCIAGA）

針扣位置刻有品牌Logo，添加虛榮感。（BALENCIAGA）

看到此，想來不少衞道之士又會大罵Demna Gvasalia甚麼「呃錢」或「無料到無創意」，其實時裝設計師之所稱為設計師，「設計」這兩個字義理何在，當真極之深奧，大部份設計師會將心思心力花費在設計肉眼看得見之物，有些會著眼於剪裁、有些專注在顏色、有些則講求物料之創新等等。

Demna Gvasalia與Kim Kardashian出席The 2021 Met Gala造型。（Getty Images）

然而少部份設計師則追求肉眼看不見之物，從Demna Gvasalia例子看，這些看不見之物可解釋為一個「話題」、「輿論」、「討論」甚至是「劣評」，透過高超反諷技巧，將一件產品（鞋帶耳環）、一場時裝騷（BALENCIAGA SS22將Show變成紅地毯開幕，愚弄大眾）、一位名人（Kim Kardashian）炒作得極緻，令閣下無論喜歡與否也好，BALENCIAGA的一舉一動都牽動每位時裝人，甚至普羅大眾的生活，成為大家茶餘飯後話題，這種有如狗仔隊一樣之「造新聞」技法，才是身為設計師的Demna其最出眾之處，唔到你唔服。