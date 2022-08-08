New Balance聯乘thisisneverthat被炒殺　自家M1906R無舊化仍吸引

【New Balance/ 聯乘】論復興一對陳年舊鞋，New Balance的確有一手，早一兩年成功把2002R帶回潮流界，成績有目共睹，而今年亦乘勝追擊，重推同樣創世自2010年的跑鞋型號MR1906。



最新M1906R運動鞋即將登場。（432Hz）

今次迎來M1906RA及M1906RB兩大配色。（432Hz）

重燃熱潮的第一擊，New Balance便精明地採取聯乘策略，邀請「韓國Aimé Leon Dore」thisisneverthat合作，打造兩對M1906R及2002R別注。話就話同時推出兩款球鞋，但其實輕重有別，2002R只單純玩灰系撞色，M1906R則別具心思地注入污漬舊化效果，令全球潮流人迅即將目光投放到M1906R身上。

thisisneverthat M1906R別注上星期開售之時，全港立即搶購一空。（thisisneverthat）

上星期五面世之時，香港區New Balance更大玩限量，將New Balance × thisisneverthat系列只限於NB官網及銅鑼灣專門店售賣，令大量Fans晨早上網、甚至親身排隊搶購都可望而不可得，大大增加大眾對M1906R的關注和飢餓度，盡顯New Balance Marketing團隊高明之處。

New Balance 990v3 JJJJound Olive。（New Balance）

New Balance自家2002R橄欖綠配色。（New Balance）

而更高明的，是New Balance並沒有讓M1906R熱潮有一秒冷卻下來的時間，上星期才推出了最矚目搶手別注版thisisneverthat M1906R，今個星期便緊接推出自家版本M1906RA及M1906RB。這種先以最行量款式打頭陣，叫大部份人只能遠觀而不可褻玩之後，便再推出一個相對容易買到平民版款式，這種透過「限量版」與「平民版」一唱一和策略，近年NB很常用，亦運用得出神入化，例如一對990v3 JJJJound Olive墨綠色熱爆全球後，NB又會隨後推出2002R橄欖綠配色，鞋款設計與配色混搭，均有異曲同工之妙，前者以限定噱頭取勝，後者則以量取勝，讓New Balance名利雙收，實在識玩。

NEW BALANCE M1906RA HKD1,299。（432Hz）

NEW BALANCE M1906RB HKD1,299。（432Hz）

+ 4

今次推出的M1906RA及M1906RB配色南轅北轍，前者以白色作主調，金與黑色點綴之，並結合大量通爽透氣網眼素材，Daddy Shoes運動感極濃厚，亦頗有thisisneverthat M1906R風韻；後者則主打灰 × 藍色調黑沉沉美學，鞋面除網眼素材外，更特別加入經過打磨處理Nubuck磨砂皮革，加強粗獷氣息，別具軍事氛圍。

432Hz BIGBOY S/S OXFORD。（432Hz）

另一有趣之處，乃是今次M1906RA及M1906RB，在香港New Balance專門店並沒有售賣，有興趣者需要於8月12號開賣日到本地選物店432Hz的白沙道店及網店入手，而為隆重其事，432Hz更一次過打造3款專屬禮物，給予到實體店購買這兩鞋款的支持者，分別是恤衫、襪子和網格尼龍袋，贈品如此豐富，應該全球購買M1906最划算的地方了。