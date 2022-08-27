LV最新13款精選男士手袋背囊一覽　 失焦老花包、透視棋盤包必搶

作為Louis Vuitton創意總監Virgil Abloh執掌的第八篇章，LV 2022秋冬男裝系列以其核心設計理念建構出「Louis Dreamhouse」，在該理念中Virgil Abloh將「Boyhood Ideology 少年時期理論」融入了設計哲學，透過孩童的視角來看待世界，加入了許多天馬行空的元素，像是魔法師圖案、天使翅膀及小天使等。



LV 2022秋冬男裝系列包款發布時即引起了一波討論，除了有備受矚目的油漆桶包「LV Paint Can」，VIrgil Abloh也以逗趣的設計翻玩了經典Monogram，將模糊失焦的Blurry Monogroam呈現在多款配件中，以波浪形線條設計更是呼應了超現實主義畫家的作品，另外，以PVC與Monogram製成的透視棋盤格造型包款，將傳統的Damier圖案打造了嶄新的面貌，完美詮釋了LV的未來主義風格。

以下整理13款你絕不能錯過的LV 2022秋冬男包：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. HOBO CRUISER PM

參考價格：HK$ 19,500。尺寸：17 x 24 x 8.5 厘米 。

2. SOFT TRUNK

參考價格：HK$ 21,500。尺寸：22.5 x 14 x 5 厘米 。

3. LOCK IT

參考價格：HK$ 28,100。44 x 34 x 16 厘米 。

4. ELLIPSE 背包

參考價格：HK$ 26,500。尺寸：31 x 44 x 17 厘米 。

5. LV PAINT CAN

參考價格：HK$ 22,700。尺寸：13.5 x 17 x 13.5 厘米 。

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6. KEEPALL BANDOULIÈRE 25

參考價格：HK$ 26,000。尺寸：25 x 15 x 11 厘米 。

7. SOFT TRUNK

參考價格：HK$ 32,500。尺寸：25 x 18 x 10 厘米 。

8. SAC PLAT

參考價格：HK$ 31,000。尺寸：36 x 40 x 9 厘米 。

9. CHRISTOPHER 背包

參考價格：HK$ 46,500。尺寸：38 x 44 x 21 厘米 。

10. HOBO CRUISER PM

參考價格：HK$ 28,100。尺寸：17 x 24 x 8.5 厘米 。

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11. MINI SOFT TRUNK

參考價格：HK$ 38,500。尺寸：18.5 x 13 x 8 厘米 。

12. ELLIPSE 背包

參考價格：HK$ 38,000。31 x 44 x 17 厘米 。

13. MULTIPOCKET 背包

參考價格：HK$ 108,0000。30 x 40 x 15.5 厘米 。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：你不能錯過的LV 2022秋冬男包 “失焦”“鏤空”老花包、油漆桶包價錢&上身圖一次看】