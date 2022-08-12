酒鬼專屬波鞋！喜力限量球鞋鞋底注滿啤酒Chill到爆　全球僅32對

近年來無論是名人 KOL 或者是奢侈品牌都經常推出聯名款球鞋，不過最近就連啤酒品牌的龍頭——喜力也都趕上熱潮，與知名的洛杉磯高級訂製鞋品牌 The Shoe Surgeon 一起推出了一款名為「Heinekicks」的限量款球鞋。



還原喜力品牌靈魂神設計！還能每天踩著啤酒逛大街！

這款球鞋在外型上的設計當然是還原了喜力最具代表性綠、白、紅配色，外加銀色的細節點綴，鞋舌的背後還隱藏了可拆卸式的金屬開罐器。不過這雙 Heinekicks 最特別的則是在鞋底以特殊方式注入了正港的喜力啤酒，讓各位啤酒愛好者每天都能享受「漫步在啤酒上」的天堂滋味。

一覽喜力聯乘The Shoe Surgeon 一起推出的「Heinekicks」限量款球鞋。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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限量超殘酷！全球只賣 32 雙！

不過想要入手這雙夢幻球鞋可沒這麼容易，Heinekicks 不但全球只預計生產 32 雙，並且也只能有其中 7 雙將於新加坡販售，其他雙將於新加坡的 313@Somerset 購物中心展出。就算沒機會入手夢幻美鞋，不過多喝幾杯喜力啤酒也是渡過炎炎夏日的好方法喔！

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