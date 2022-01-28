LV郵差包上年二手銷量暴增逾3成　加碼推介6款手袋DIY貼紙夠獨特

許多小資女礙於預算有限，買包的時候都會特別考慮包款的保值性，以便未來有機會脫手再買新包。



而近期美國二手奢侈品公司Fashionphile就公佈了旗下2021年度的熱銷排行榜，第一名毫無懸念的就是大家最愛的Louis Vuitton，並且由外型經典實用百搭的「郵差包」Monogram Pochette Métis Bag拔得頭籌銷量暴增32%，所以儂編特別到官網上替大家搜羅官網必買Top 6配色，再加碼1款獨家訂製DIY貼紙郵差包！

一覽 6 款保值LV郵差包 POCHETTE MÉTIS 推介及價錢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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經典老花

Monogram老花絕對是Pochette Métis手袋最受歡迎的配色，採用90年代風靡一時的書包造型設計，整體包型走小巧方便攜路線，搭配上耐用的路易威登防水帆布，並配以磨光金色飾面的獨特S型扣鎖，打造無論任何年代、任何季節使用都不怕會退流行的劃時代經典！

撞色皮革飾邊條

採用充滿時尚氣息的柔軟海軍藍Monogram Empreinte皮革製作，再搭配上正紅色皮革飾邊條設計，寬敞容量搭配可拆式長肩帶，使得包款能因應各種不同場合展現靈活多變的樣態，特別是在旅行時若想騰出雙手盡興玩，它不僅可以單肩背亦可斜背攜帶。

大型Monogram壓花

如果你已經有無數個經典老花包，不妨跟著儂編將目光轉向這款2021年推出，綴以大型的對比色Monogram壓花圖案的Pochette Métis。整體包面採用採用Monogram Empreinte皮革製造，再壓印出鑽石、花朵、LV...等紋樣，創造出包款的視覺層次，即便在冬季穿得一身黑也能靠它點亮造型。

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Since 1854緹花

將緹花織物運用在包款上是近幾年時尚圈的熱潮，不僅能降低包款的整體重量也能讓包包更耐用好保養，LV以復古風格的編織圖案搭配路易威登標誌性圖案，結合數字1854向品牌創辦的年份致敬，打造出這款Since 1854提花紡織郵差包。

Wild at Heart

Pochette Métis包款每一季都會因應當年度的主題，推出各種風格截然不同的限量包，而照片中這款綴有活潑迷人圖案的Monogram帆布包，便是2021秋季Wild at Heart限量系列的包款之一。其中放大的手繪效果印花圖案是重新演繹1924年檔案庫的設計，童趣配色和筆觸不僅令包款造型更顯出眾，同時也展現了品牌標誌性精緻格調。

Piero Fornasetti

時尚藝術本是同源，因此許多服裝設計師會跨領域邀請藝術家一同推出聯名款，或是從繪畫大師的作品中汲取靈感，這款Pochette Métis包款是由LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière為2021秋冬系列精心設計，袋身採用Monogram帆布製成，並取材自義大利藝術家Piero Fornasetti的作品，飾以大量繽紛的浮雕寶石印花。

My LV World Tour

前面介紹的都是官網上可以直接下訂、款式配色固定的包款，但貼心的LV在官網上推出My LV World Tour 訂製服務。你可以在網頁中選擇想要的LV Pop貼紙，並且點綴在包包的正面、背面和側面共4處，並且在貼紙上加上專屬於個人的文字及日期，等送出訂單後靜待8個星期，你就能收到世界上最獨一無二的郵差包！

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