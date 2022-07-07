LV新男裝總監大熱？Nike聯名愛將　英設計師Martine Rose的5件事

自從 Virgil Abloh 逝世後，人們除了為一代潮流巨擘的殞落哀悼外，最關心的莫過於接替前者的新任 LV 男裝藝術總監究竟會是誰？



而隨著 LV 執行長 Michael Burke 出現在「她」6月中於倫敦舉辦的 2023 春夏時裝秀，許多時裝迷猜測將有可能是英國設計師 Martine Rose 坐上這個位置，她是誰？她有什麼樣的經歷？

就讓編輯用關於 Martine Rose 的 5 件事來帶你好好認識這位 LV 男裝總監的熱門人選！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

1. 同名品牌 Martine Rose

Martine Rose 的同名品牌創立於 2007 年，來自倫敦的她之所以會進入時尚產業，最大的原因莫過於其生長背景和來自家人的影響，在她尚小之時，就已被姐姐和表哥拉著出入各種充滿音樂和流行文化的夜生活場合，她不只深受這些元素吸引，從中衍生出的服裝和穿搭更是讓她著迷不已。

從小就沐浴在這些次文化之中，Martine Rose 的設計風格可說是十分豐富而多變，從嘻哈（Hip hop）、銳舞（Rave）到龐克（Punk），這些她自小就不停接觸的領域都化作養分融入在她的作品裡，成為其獨一無二的特色，讓她逐漸在時尚圈展露頭角、為人所知。

2. Martine Rose令人佩服的強大經歷

優秀的設計自然會被人看到，Martine Rose 不只被許多欣賞其風格的編輯、採購、設計師所讚賞，亦曾獲得許多獎項的入圍和提名，包含 2017 LVMH Prize 入圍、2017 法國 ANDAM 時尚大獎入圍、2017 及 2018 BFC 年度男裝設計師提名等，此外，Martine Rose 也曾任 Balenciaga 男裝顧問，和創意總監 Denma Gvaslia 攜手合作，一同打造如今深受眾人喜愛的巴黎世家，甚至連已逝的 Virgil Alboh 本人都曾讚賞她是業界最具才華的設計師之一。

同場加映：知名改鞋店客製LV Air Jordan1波鞋 奢華細節向Virgil Abloh致敬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

3. 全球各大選貨店的熱門單品

說到 Martine Rose 的熱門單品，就不得不提到品牌的 logo tee，以簡約、優雅的手寫品牌名為主軸，搭配精妙的字體、大小、位置安排，用絕佳的平面設計來擄獲視覺，因而使它成為全球各大選貨店的寵兒，就連編輯自己也都入手了一件。

除此之外，Martine Rose 的拼接設計也深受不少潮人的愛戴，豐富的圖案及顏色組合吸引許多愛好玩色的穿搭達人爭相購買，期望透過色系的堆疊、碰撞營造強烈的視覺呈現。

別忘了，英國可是一個十分熱愛足球的國家，你經常可以在出生自倫敦的 Martine Rose 所設計的服裝中看到隊伍徽標、條紋等元素，或是帶有撞色及各式圖騰的教練外套，這些特色都在在彰顯了運動文化之於品牌的強烈影響。

4. Martine Rose多次與 Nike 聯名合作

多次合作的 Martine Rose 和 Nike 所打造最知名的聯名單品莫過於 2019 年所登場的 Air Monarch VI，以原版的 Air Monarch VI 為藍圖，進行大幅度的設計改動，不只鞋面是原本的兩倍大，在造型上也以特殊皮革去營造搶眼的突起細節，為整雙鞋賦予截然不同的面貌，而除了經典的藍白配色外，也釋出了十分亮眼的粉紅配色。

Martine Rose 也曾在 2018 年和 Ambush 主理人 Yoon、前 Colette 主理人 Sarah Andelman 一同與 Nike 合作，Sarah Andelman 參與女性運動鞋零售平台 Nike Unlaced 的企劃，Martine Rose 和 Yoon 則分別推出與 Nike 攜手打造的聯名系列，相較於 Virgil Abloh、Matthew Williams、藤原浩、高橋盾等人組成的「潮流復仇者聯盟」，這個組合應該堪稱是「女子創意天團」了吧！

雙方最新的聯名 Martine Rose x Nike Shox MR4 在早前發佈的 Martine Rose 2023 春夏大秀上首次登場，這雙鞋款以經典鞋型 Shox R4 為藍本，搭載 phylon 大底和 Nike Shox 緩震系統，一次滿足了功能性和運動風格，在鞋頭的部分，相較於原本的梯形，本次改造為尖頭造型，使輪廓更加前衛且具流線感，再加上顯著的 swoosh logo，整雙鞋可說是融合了運動潮流和高端時尚的獨特鞋款。

同場加映：嚴選22年5對Nike Air Jordan 1 Travis Scott聯乘以外還有好選擇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

5. Martine Rose香港也買得到

最後，香港也買得到 Martine Rose？是的，對於 Martine Rose 有興趣的讀者，可以前往 Martine Rose 的網路商店進行選購。

最後，Martine Rose 究竟會不會接任 LV 男裝總監呢？讓我們拭目以待。

延伸閱讀：

停止炒賣，讓我們用穿搭來致敬他！Y2K、童趣塗鴉、格紋、破壞丹寧……回顧 Virgil Abloh 最具創意的街頭穿搭術！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】