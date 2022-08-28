PALLADIUM限定店賀75周年　曾是法國軍鞋製造商　重塑經典帆布鞋

2022年是很多知名鞋牌或鞋款的重要里程碑，Nike Air Force 1今年踏入40周年，而來自法國里昂的PALLADIUM更悠久，今年已邁向75歲生辰，而最近一系列慶生活動及別注系列，亦終於全面啟動。



今次PALLADIUM期間限定店座落深水埗THE SOULROOM CAFE之中。（PALLADIUM）

1920年PALLADIUM本身是一間以製作飛機輪胎的企業。（PALLADIUM）

嚴格來說，PALLADIUM今年不止七十有五，更是一個過百年老字號品牌。成立於1920年的它起初是一間以製作飛機輪胎企業。及至1947年，品牌研發部卻靈機一動，將飛機輪胎的橡膠物料加以改造，應用成為軍靴鞋底，從而開發出招牌Pampa Boot軍靴，為法國軍隊推崇，成為製造軍靴指定供應商。

PALLADIUM曾為法國軍隊製作隊靴。（PALLADIUM）

CAFE內放滿PALLADIUM別注產品。（PALLADIUM）

其後PALLADIUM蹤影更遍布民間，既打入籃球、排球市場贊助球隊，走運動風的PALLA LOUVEL更成為年輕人、古着友心儀鞋款，只因PALLADIUM那種具軍事機能意味又兼具布鞋色彩的休閑簡約實在別樹一格，難怪歷久不衰。

PAMPA ECO-VERSARY 75 周年紀念版_$990。（PALLADIUM）

為慶生75歲生辰，PALLADIUM不但於深水埗基隆街舉行期間限定店，亦帶來多款75周年特別版別注，最矚目之作，首推走中性路線的PAMPA ECO-VERSARY 75 周年紀念版，整對鞋無論是帆布鞋面，甚至微小至鞋繩，皆用上有機可分解物製造，貫徹PALLADIUM對環保的承諾，鞋面上搶眼的地球圖騰不但表現出品牌對保護地球之決心，也甚有90年代街頭風味，Old School得很。

PALLADIUM當年法國製造的PALLA LOUVEL原版（PALLADIUM）

PALLA LOUVEL 75 周年紀念版$650。（PALLADIUM）

+ 1

而如果想簡約風一點，PALLA LOUVEL周年紀念版就是上佳選擇，借鑑了50年代經典款進行改良，結合灰白色橡膠外底及鑽石菱紋壓印，強化古着風味。再配備輕巧耐用的拉伸帆布及新鮮感十足的軍綠和芥末黃別注色，完全叫人眼前一亮。