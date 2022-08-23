淺野忠信與中田Kurumi成婚 美女與野獸組合 成最強時尚夫妻檔
撰文：山本保玲
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淺野忠信和模特兒女友中田Kurumi今日（8月23日）於社交媒體宣布婚訊。
淺野忠信既是演員，也是音樂人，近年更晉身藝術家行列，他的妻子中田Kurumi則是模特兒，型男美女天作之合，現在一起回顧他倆的時尚時刻。
中田Kurumi今日（8月23日）於個人IG帖文報喜，宣布跟淺野忠信結為夫妻。今次是淺野忠信第二次婚姻，他曾於1995年跟女歌手Chara結婚，但二人於2009年離婚，一對子女的撫養權甫歸女方所有。
淺野忠信初出道參演很多文藝電影，多次跟岩井俊二、是枝裕和等導演合作，而香港觀眾對他印象最深刻的，相信是源自Cult片《殺手阿一》中冷血金毛殺手角色，其後他進軍海外，參與台灣導演侯孝賢的《珈琲時光》、泰國導演彭力·雲旦拿域安的《無形海浪》等作品，甚至進軍荷里活，包括《雷神奇俠》系列、《超級戰艦：異形海戰》、還有大導演馬丁·史高西斯的《沉默》，能夠駕馭不同角色，演技早已得到肯定。
不過，淺野忠信並不滿足於現狀，他花了五年時間畫下三千多張畫作，成功踏上藝術家之路，展覽由美術館到PARCO百貨公司，令他又多一個身份。
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不過作為潮流人，當然記得淺野忠信曾多次登上潮流、時裝、文化雜誌的封面，由90年代的《SMART》、《Men's Non-no》、《POPEYE》到《HUGE》、《SWITCH》，每次造型都極之Cool，再三重溫依然有型，絕不過時。
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至於淺野忠信的妻子中田Kurum，她是模特兒出道，經常時尚雜誌見到她的蹤影，又有發表自己著作分享買衫、穿搭的故事。可見淺野忠信夫婦二人同樣充滿潮流、文化與藝術的DNA，絕對門當戶對，組成最強時尚夫妻檔。
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