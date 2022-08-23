GREGORY經典山系背囊大改造　聯乘NEXUSVII變超多袋全黑軍事風格

【日本設計/ 聯乘/ 戶外/ 山系】提起崇尚黑色的日本時裝，香港人十居其九第一時間想起山本耀司，但其實當地黑色死忠可謂多的是，例如首跟KAWS合作的前OriginalFake創意總監今野智弘所主理NEXUSVII，可謂2022年「黑到爆」之最佳時尚代名詞。



何解「黑到爆」？並非因為今野智弘犯太歲，而是他踏入2022年開始突然改變美學基調，將NEXUSVII與美國戶外品牌GREGORY合作的包袋系列，改動成清一色黑色美學形象示人，GREGORY背囊向來以鮮艷圖騰顏色馳名世界，現在出奇大意反其道而行更見驚喜，使NEXUSVII聯乘GREGORY所有產品甫一推出便瞬間完售，震撼日本業界。

2021年NEXUSVII × GREGORY第一擊合作，那時還未大玩黑色美學。（NEXUSVII）

早前NEXUSVII × GREGORY × GENERAL RESEARCH三方別注第一彈DAYPACK被秒殺（NEXUSVII）

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來到今個夏天，今野智弘更將日本人最擅長策略聯乘合作的天份發揮得淋漓盡致，邀請GENERAL RESEARCH加盟，啟動NEXUSVII × GREGORY × GENERAL RESEARCH三方別注，8月5號率先推出第一彈DAYPACK別注背囊，甫推出被一掃而空；而8月尾再乘勝追擊，發布容量以至機能性更強的全新DAY&HALF PACK PARASITE背包款。

GENERAL RESEARCH PARASITE（寄生蟲）的服裝系列。（GENERAL RESEARCH）

對日本美式復古文化有較深研讀的人都知道，GENERAL RESEARCH是現MOUNTAIN RESEARCH主理人小林節正於1993年創立之服裝品牌，提倡以融合軍事、戶外及街頭風的美學特色進行創作，其中一款最經典設計，正是為PARASITE（寄生蟲）的服裝系列，之所以稱作寄生蟲，乃是因為褸款其衣身上總附設了多個微細小口袋，仿如寄生蟲寄生於衣服飾上，概念雖然有點噁心，但以時尚手法表現開來卻又十分有型，使GENERAL RESEARCH PARASITE古着服至今在二手市場仍然有價有市。

NEXUSVII × GREGORY × GENERAL RESEARCH DAY&HALF PACK PARASITE背包，定價33,000円。（NEXUSVII）

每一個小袋均能真實打開安放小物。（NEXUSVII）

內部結構。（NEXUSVII）

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不過以往小林節正只會將PARASITE概念應用到衣服之上，故今次NEXUSVII × GREGORY × GENERAL RESEARCH的DAY&HALF PACK PARASITE將之貫注到背囊工藝，的確大有睇頭。以GREGORY名作DAY & HALF PACK作主體，並參考了GENERAL RESEARCH 90年代設計過的包袋模型進行致敬改造，GREGORY Logo換上黑白色轉移到袋下側，而袋內再加上具軍事格式意味的「GENERAL RESEARCH "PARASITE" FOR NEXUSVII 2022」的標牌作記認。結合最注目的多重寄生口袋，每一個均能真實打開安放小物，既細緻又具功能性，定價33,000円，NEXUSVII官網及專門店8月25日香港時間10時開賣。