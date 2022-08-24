遠勝FDMTL？│日本刺子繡職人JunAle　人手一針一線舊化Nike、NB

【日本職人/ Nike/ New Balance】提到擅長將日本Boro襤褸及Sashiko刺子繡工藝潮流化的日牌，近來香港人定會第一時間想起吉津學的FDMTL，他與7-Eleven合作的《花生漫畫PEANUTS》系列，雖然不是用上甚麼真實古布刺子繡技藝，但足以讓萬千港人瘋狂換購，堪稱蔚為奇觀。



要體現Boro、Sashiko再加藍染技藝的隱世潮流單位，日本可謂多的是，認真說技藝並不遜色於FDMTL，甚麼是有過之而無不及，之所以鮮有人認識，一來可能時機未到，二來或許是職人愛低調本性使然。因此這些品牌名號，如Nora、Rifatto、MITSUGU SASAKI乃至今次介紹的JunAle等等，如無意外大家是聞所未聞的了，不過所謂禾稈冚珍珠，愈是名不經傳卻又做得住的品牌，往往愈是「有料到」。

JunAle近來最矚目大作：藍染刺子繡New Balance M1700，先將鞋藍染，再進行縫紉。（JunAle）

要人手親自一針一線穿進去進行縫補，少一點耐性、手力都搞唔掂。（JunAle）

難道可比FDMTL同類作品大得多了。（JunAle）

JunAle絕對是一超低調職人單位，主打舊手工一針一線客製球鞋，成立與設計師背景一直成謎，甚至他/ 她的作品會否售賣，外人也難以得悉，因為其官網根本沒有貨品出售，亦沒有交代售賣點，只知道一直以日本各地舉行大大少少Workshop教學，深受業內人士歡迎。

JunAle客製Air Jordan 1。（JunAle）

JunAle客製Air Max 1。（JunAle）

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問JunAle創作理念和工藝特色，其實是以藍染、襤褸和刺子繡技藝一併注入訂製球鞋，讓新鞋子表現出非凡和風與古着味道，表面上的確與FDMTL相差無幾。但細心一看，即會發現驚喜之處，只因FDMTL的客製鞋通常以帆布鞋作依歸，其物料與鞋型結構都比較單薄，要將古布縫紉上去並進行Sashiko針織，無疑相對簡單快捷。

adidas × HYKE AH-004 SEEULATER GTX客製版。（JunAle）

Novesta Marathon客製版。（JunAle）

不過JunAle就不同了，他們主打客製球鞋，無論是New Balance M1700、Nike Air Max 1、AJ1或 adidas × HYKE AH-004 SEEULATER GTX等等，全是大大件又用料堅厚的鞋款，要人手親自一針一線穿進去進行縫補，其耐性、手力與位置精準度處理難道之大，可想而知。基本上造完一對，手臂與手指關節定必筋疲力竭，但製作出來風味，卻非工整規律的機器製作所能媲美，只因凡與藍染、襤褸、刺子繡有關作品，皆講求人性化味道，帶點粗獷、粗糙與參差不齊，才是上佳之作。