GUCCI新廣告向Stanley Kubrick致敬　UNDERCOVER高橋盾才是忠粉？

【GUCCI/ Stanley Kubrick】作為GUCCI創意總監，Alessandro Michele厲害之處是天馬行空背後，又總愛引玩經據典向歷史致敬，最新FW22秋冬「Exquisite」廣告企劃，便向美國鬼才導演Stanley Kubrick，作最崇高致敬。



《The Shining》電影中最經典的一幕。（The Shining）

GUCCI最新EXQUISITE廣告系列。（GUCCI）

《2001: A Space Odyssey》Discovery One飛船太空艙之內，遇上古典薄紗晚裝裙女郎。（GUCCI）

廣告單刀直入地以Stanley Kubrick執導的各部電影之經典橋段作為靈感：從《The Shining》恐怖的孖妹雙生兒場景裡，安插70年代風格Model，有型得來亦毫無違和感；綠光浴室中原來出現惡靈一幕，則變成穿上向Laura Whitcomb及Madonna致敬的GUCCI × adidas Deep V連身運動裙；《2001: A Space Odyssey》Discovery One飛船太空艙之內，遇上古典薄紗晚裝裙女郎，一個代表未來科技，一個代表過去傳統，碰撞一起，產生鮮明對比。

致敬《A Clockwork Orange》的廣告。（GUCCI）

《Barry Lyndon》應該是Stanley Kubrick電影中，相對少人看過的一部。（GUCCI）

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此外《A Clockwork Orange》、《Barry Lyndon》及《Eyes Wide Shut》等一系列Stanley Kubrick名作，均有場景被GUCCI引用到今次廣告系列之中，承如Alessandro Michele自己所言：「一切充滿標誌性，象徵高雅格調，卻總能反映我們釐定為流行的文化。」

BALENCAIGA創意總監Demna Gvasalia便曾邀請《辛The Simpsons》聯手，創作服飾系列及卡通短片。（BALENCAIGA）

一再強調源自Street Culture的二次創作Derivative Work理念，注定是當前流行文化界別之關鍵主調，早在今次Stanley Kubrick之前，同屬KERING集團的BALENCAIGA，其創意總監Demna Gvasalia便曾邀請《辛The Simpsons》聯手，創作服飾系列及卡通短片。而GUCCI與BALENCAIGA自己人合作的Hacker Project，其實也是另一種將二次創作發揮得極緻的藝術形式。

UNDERCOVER SS18向《The Shining》致敬。（UNDERCOVER）

至於早在今次GUCCI廣告之前，Stanley Kubrick便不時活躍於時裝世界裡，當中把他最推崇備致者，正正是香港人最熟悉的高盾橋，事關這位UNDERCOVER主理人熱愛奇幻電影眾所周知，2018年至19年期間，便曾進行了「Stanley Kubrick三部曲」，於SS18、FW18和FW19三部之間，先後以《The Shining》、《2001: A Space Odyssey》和《A Clockwork Orange》為主題，設計時裝系列，高調地將電影經典角色或橋段，直接以Photo Print形式印到服飾之士，不但大受旺場，更讓不少千禧一代認識到Stanley Kubrick作品之影響力和美學價值，完美演繹電影與時裝之間相互影響的良性關係。