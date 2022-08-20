BAPE再度聯乘Marvel BAPE STA系列　Iron Man、Hulk全新形象示人

【Marvel/ 超級英雄/ Iron Man】時裝潮流從來都是一個循環，這邊廂沉寂接近20年的Nike Dunk能夠再度崛起，那當年由NIGO為A BAthing Ape一手提案的BAPE STA要再次紅透半邊天，其實又有何難？



近日外國波鞋媒體流出資料，指Bape將會再度與Marvel聯手，再度發布別注BAPE STA系列

現在提起BAPE STA，除可望而不可得的Kanye West × BAPEsta FS-001 Low 'College Dropout'外，最具話題性，始終非2005年誕生的BAPE × Marvel系列莫屬，不但以標籤式漆皮撞色美學製造，更重要是包裝別樹一格，以玩具包裝Action Figure Style Packaging取代一般鞋盒，創意之高令人眼出一亮，歷史一直探受鞋頭及玩具收藏家追捧，誓要將所有BAPE × Marvel人物角色鞋款儲齊。

Rocket Raccoon及Black Widow是今次新加入到鞋款系列的角色。（sneakernews）

可以看得出包裝仍然以玩具透明膠盒為主。（sneakernews）

而來到2022年，拜《The Avengers》電影系列所賜，現在Marvel旗下一眾超級英雄的人氣度已再提升至更高台階，如是者近日外國波鞋媒體便收到消息，指BAPE將會再度與Marvel聯手，再度發布別注BAPE STA系列。

新版Iron Man BAPE STA，據知每對承惠$300usd。（sneakernews）

舊版Iron Man BAPE STA。（ebay）

初步流出的產品照見鞋款有6：分別是Iron Man、Captain America、 The Hulk、Thor、Rocket Raccoon及Black Widow，除Rocket Raccoon及Black Widow之外，另外4位英雄在2005年元祖別注之中已曾出現過，不過就以更精緻的新外觀示人。舊版設計鞋踭圖像通常會以「大頭相」方式顯示（Thor更只出現了雷神之鎚），畫工相對簡單粗糙，然而新版則清一色顯露超級英雄上半身照，並各自施展出招牌打鬥絕技，明顯生動得多。雖然舊版、新版用料配色十分相近，從遠觀角度看因為分別不大，但想來資深收藏家仍大有收藏意慾，至於年輕一代，也是一個絕佳入手機會，領略一下BAPE STA潮流魅力。