輕鬆小品日牌EDIT Gris　設計易入口性價比高　四季襟興超易襯

【日牌】香港女生雖然喜歡買名牌，但每每僅限於手袋、鞋履等配件產品，衣服反而偏向以量取勝，未必願意動輒花數以千元買一件衫，卻偏好花上同等金錢，購買很多衣服。



本來這種消費方式的確有利大眾多玩Mix & Match，提升襯衫功力，誰不知部份港人懶得很，只愛光顧那來來去去三數間Fast Fashion品牌或淘寶便了事，忽略很多質素不俗性價比較高的品牌。

簡簡單單，清爽利落。（EDIT Gris）

風格甚有《CLUÉLmagazine》所看到的一樣。（EDIT Gris）

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今次介紹的EDIT Gris，就是一個很值得潮流人注視日本服飾品牌。原則上它是一個女裝品牌，但無論設計、用料、剪裁或用色，均很有NAUTICA JP、DESCENDANT、FreshService、HARVESTY風韻，如同大家在《CLUÉL》或《FUDGE》日本潮流雜誌所看到的一樣，以闊袍大袖衣服作基調，伴隨點點傳統日本街頭時裝、和式簡約風、City Boy及文青意味在其中，因此除了當真是裙子這類服飾外，基本上絕大部份單品都是走中性路線，男女皆宜，那件過頭笠軍事外套更與潮牌YOUTHS IN BALACLAVA的Techpack Parka Hoodie有異曲同工之妙，值得注意。

這件過頭笠軍事外套更與潮牌YOUTHS IN BALACLAVA的Techpack Parka Hoodie有異曲同工之妙。（EDIT Gris）

長闊褲屬EDIT Gris最熱賣商品。（EDIT Gris）

不止風格宜人，EDIT Gris連市場定價也十分可人，定番作品如西裝外套或長闊褲等，平均價錢約¥6,000至9,790左右，折合港幣幾百元就有交易，日本潮流網購平台ZOZOTOWN有售，價錢如同Collect Point般經濟宜人，且更有新鮮感，證明日本出色時裝品牌多如銀河細沙，只要肯花心機去搵，必然會找到佳作。