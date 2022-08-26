Bauhaus設計｜德國百年傳奇品牌THONET Pop-Up　感受極簡美學精神

Bauhaus德國包浩斯設計學校已逾百年歷史，這些年來這門派經歷時代的風吹雨打，影響力依然無減，Less is More的設計精粹，絕對經得起時間考驗。



以Designer Chair為例，當中有很多在今時今日也甚受追捧，除了大眾熟悉的Charles and Ray Eames的Eames Lounge Chair、Mies van der Rohe的Barcelona Chair、Marcel Breuer的Wassily Chair外，還有Michael Thonet的214與Marcel Breuer的S32及S64，這兩位設計師操刀的作品，同樣擁有舉足輕重的江湖地位。



THONET是德國家具百年老字號（GRAPH LAYER）

早前，銅鑼灣選物店GRAPH LAYER舉行《THONET - German Furniture Manufacturer》Pop-Up，將這個德國家具製造商多張經典Designer Chair設計帶到香港展示。

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先說說THONET的歷史。品牌於1819年由Michael Thonet創立，1849年THONET開設專門店，到了1857年再建立自己的工廠。Michael Thonet出身工匠家庭，長久以來進行著對彎曲木材的實驗，並先後為家具設計帶來兩大突破性發展，先是開創彎曲木材技術，令到高品質家具能夠大量生產；繼而是Bauhaus時期跟設計師共同開發出附加鐵管材質所製成的家具，改寫了家具設計的歷史。發展至今，THONET由家族第五代經營，於德國弗蘭肯貝格 （Frankenberg ）設置總部和廠房。

THONET代表作214 Bentwood Chair（GRAPH LAYER）

至於THONET劃時代設計，不得不說214 Bentwood Chair。這是創辦人Michael Thonet於1859年設計作品，當時稱為「No.14」，這突破性的設計源自Michael Thonet於1850年代便開始研發的彎曲實木的創新技術，由於設計非常精簡，僅需六個組件便能組成一張經典座椅，加上心思細密地考慮運送的需要，36張拆卸下來的椅子可裝進一個一立方米的盒子中，從而打開了高級家具大量生產的大門，214 Bentwood Chair從草圖創作到1930年，總共賣出逾5,000萬張，是當時其中一張銷售量最佳的椅子，寫下歷史新一頁。

S32是THONET跟Bauhaus設計師Marcel Breuer合作經典（GRAPH LAYER）

至於另外兩張由Marcel Breuer於1928年所創的S32 & S64，同樣是傳頌一時的Designer Chair。當期時THONET跟Bauhaus設計師合作無間，包括跟Mart Stam、Mies van der Rohe和Marcel Breuer一起開發出附加鐵管材質所製成的家具。而Marcel Breuer操刀的S32（Cesca Chair)，正正是開發的成果之一，屬懸臂鋼管椅中的代表作。通過以彎曲的木質框架代替鋼管，巧妙地減少了對額外支撐力的需求，籐編的椅墊與椅背與鋼管的使用，一剛一柔形成強烈的對比，卻又可和諧地結合傳統與創新，無扶手版的S32和帶扶手版的S64充份展現出Bauhaus的Less is More極簡精神，即使近百年也是當今公認的經典Designer Chair設計。

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Designer Chair作品除了注重外觀美學，也講求人體工學的實用性和舒適度，今次《THONET - German Furniture Manufacturer》Pop-Up絕對是難得機會，親身感受Bauhaus設計內外兩大美學精神。

《THONET - German Furniture Manufacturer》Pop-Up（GRAPH LAYER）

INFO

《THONET - German Furniture Manufacturer》Pop-Up

日期：即日至8月29日

時間：12:00 - 20:00

地點：GRAPH LAYER（銅鑼灣恩平道50號2樓）