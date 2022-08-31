YouTuber拜訪Helmut Lang最強收藏家　90年代舊作大有投資價值？

提起高級二手時裝而又具升值潛力的單品，很多香港人都只會諗起Hermès、CHANEL或LOUIS VUITTON舊手袋，但其實近年潮流世界大起二手名牌服裝風潮，在Kim Kardashian、Travis Scott、ASAP Rocky等人加持下，無論是Vivienne Westwood、Raf Simons還是UNDERCOVER的陳年舊衫，價值均不斷持續攀升，連帶本文主角的Helmut Lang Archive ，同樣交投暢旺，愈做愈有。



設計師Helmut Lang本尊。（GettyImages）

Helmut Lang 1990年代設計。（Helmut Lang）

「露點」一直都是Helmut Lang設計精髓。（Helmut Lang）

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或許大部份千禧一代對Helmut Lang的豐功偉績聞所未聞，事關早在2005年，Helmut Lang本尊便被收購他公司的Prada Group逼走，離開自己一手創立的同名品牌，自此遠離時裝界，沉醉於藝術領域。不過，受過上世紀90年代時裝潮流洗禮的人，卻定必對Helmut Lang奉若神明，事關他可謂一手將簡約時裝理念在當時推向極緻，留意「簡約」非「簡單」，Helmut Lang出色之作，正是將每季貌似千篇一律的設計之中，具內涵地賦予獨特的造功和心思，愈是咀嚼，愈有味道。

ENDYMA是時裝業界超知名的High Fashion設計師品牌Vintage Archive。（Helmut Lang）

Helmut Lang擁有號稱「全球最大Helmut Lang Archive」Collection。（Helmut Lang）

及至近代，當後世回望1986至2005年間的元祖Helmut Lang劃時代設計，大家不難發現其作品每每匯集現代剪裁、復古軍裝、中性主義、偏鋒街頭及Avant-garde前衛概念盡在其中，非但絕不過時，更極具前瞻性，故引來一眾收藏家爭相珍藏。

而有趣的是，近日由外國時裝頻道The Unknown Vlogs的主理人KOFI更遠赴德國，走訪專營High Fashion設計師Archive舊作的ENDYMA，參觀其柏林總部並拍攝那號稱「全球最大Helmut Lang Archive」的收藏。

無花無假，海量Helmut Lang Archive。（The Unknown Vlogs）

短片節綠。（The Unknown Vlogs）

只見兩個房間兩片衫海之中，滿載大量Helmut Lang本尊親自設計的作品，由最經典的超薄不規則透視服裝、招牌簡約風牛仔服飾、以正一系列市值最高的多功能外套和Bomber Jacket，ENDYMA均琳琅滿目地展顯出來，叫人目不暇給，現在閒話不多說，立即奉上短片讓Fans大飽眼福，就算買唔到但「J」得到也是好的。