男士夏日無印風4大穿搭技巧　簡約單品凸顯質感　讓你好感度爆燈

你是否也有過這樣的困擾？為了讓穿搭更加亮眼，即使炎炎夏日也得挑戰自我耐熱極限，穿了一層又一層的衣物，就為了替自身搭配增添幾分帥氣；又或者你是位穿搭新鮮人，看了各個型人們分享的質感穿搭，卻不知該從何下手，別擔心！



就從最基本但也很講求品味的「無印風格」開始，相信看完以下的「無印風格」提案，搭黨們都能穿出自己的獨特質感！

男生好感度爆燈的夏日穿搭4大技巧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 襯衫穿法不只一種

在日系風格裡的「無印風穿搭」，襯衫屬於必備單品之一，無論是休閒或正式的場合，一件簡約的襯衫能為你留下知性的好印象。以夏季而言，亞麻、泡泡紗材質的親膚、透氣特性，讓你不受大太陽下悶熱所困擾；在搭配方法上，選擇淺色襯衫內搭白色素 TEE ，不僅視覺上令人神清氣爽，若待在冷氣房也有保暖功用。如果想更有特色，不妨試試將襯衫內的素 TEE 改成「亨利領」短袖，鈕扣的設計除了增加層次感，也能讓你看起來更有個性。

2. 除了黑白灰，也別漏掉知性又好感的藍色

除了無彩度的黑、白、灰，「藍色」在無印風格中也佔有重要的一席之地。「淺藍」給人清新明亮的感覺，而「深藍」帶出的穩重、職人感。無論是以深藍為主色，再透過一件淺藍單品的 one tone 搭配法帶出亮點，或是整體搭配以深藍為主調，經由小配件營造層次感，再到藍白配的「藍天白雲」配色方法，都能使樸實的無印風格多了些變化。

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3. 簡約醞釀的成熟感

上身選用棉麻材質的休閒西裝，內搭淺色素 TEE 或具學院感的細格紋襯衫，下著則以微寬鬆的褲款，藉由不同褲長展現不一樣的感受。其中，將長褲褲腳捲至九分的位置能使穿搭更為俐落；喜歡短褲的搭黨在褲長選擇上，可以挑選褲長落在膝蓋上方 1 至 2 公分位置的款式，來讓整體比例更加優化。

4. 大容量帆布袋必備

讓穿搭更完整的配件當然也不能少，清新氣質的帆布包更能強化日系文青感，不僅外出方便，當另一半東西沒地方放時能寄放，絕對是無印風格的標配之一，為整體造型增加幾分率性。除了上述幾種顏色，在無印風格搭配上，薑黃、軍綠 ⋯⋯ 等都是出鏡率高的暖調色，推薦給喜歡戶外活動的搭黨。

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Dappei 結語：

看完以上幾種夏季「無印風格」搭配技巧，我們會發現這些單品都很百搭，只要版型、材質合適，簡約乾淨的素色單品也能有很多種變化。事不宜遲，這個夏天就讓舒適的「無印風格」穿搭提升好感度吧！



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原文：穿搭新手也能做到！男生夏天「無印風格」搭配技巧，用簡約凸顯質感，讓你臉上寫著好感兩字

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