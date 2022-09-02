Dickies聯乘Brain Dead系列　傳統工裝褲配立體綿羊、蜜蜂超可愛

雖然論曝光率不及KITH和Aimé Leon Dore如此之多，但洛杉磯品牌Brain Dead的驚喜度總叫潮流人防不勝防，一係唔出招，一出招定必嚇死你。



Dickies聯乘Brain Dead別注系列。（Brain Dead）

無花無假，乃是用3D針織綿羊，直接拼貼到褲子之上。（Brain Dead）

例如Brain Dead最新聯乘，再度聯合Dickies進行合作企劃，製作限定版本工裝褲，雖然以經典褲款作為主題是意料之內，但兩位主理人Ed Davis與Kyle Ng設計褲子的方式，卻絕對是異想天開。以最「小學雞」手法，將3D針織綿羊、蜜蜂、鮮花等公仔，直接拼貼到褲子之上，明明是學生勞作堂最常用到的手法，偏偏在成年人世界卻老早被人遺忘，現在經Brain Dead加以點撥，不但讓大人重拾童真，更彰顥出設計學問裡一個大道理：最精妙設計，每每隱藏在最平凡、最不顯眼的日常生活之中。

Brain Dead × Dickies Tee。（Brain Dead）

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今次Brain Dead × Dickies系列單品並不多，除兩款工裝褲外，就只有數款圖案Pocket Tee，喜幸全部用心設計，圖案入型入格，滿載Brain Dead離經叛道神采，將Dickies Logo和Brain Dead人頭標記拼湊到口袋位置之上，簡簡單單卻足夠搶眼。可惜系列只會在Brain Dead專門店有售，有興趣的朋友看來又要幫襯GRAILED或eBay了。



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