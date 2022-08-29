G-SHOCK農家橡樹GM-B2100不鏽鋼手錶登場　3種金屬設計超高質必搶

CASIO G-SHOCK打從2018年以來積極推動旗下手錶「金屬化」，近年來陸續有GMW-B5000D、GM-2100等作品問世，不過後者屬於只有錶殼金屬化的農家橡樹（錶帶還是樹脂材質），這多少讓喜歡金屬感的人覺得少了點什麼，不過最近品牌沒有讓金屬材質控失望了，因為品牌新作GM-B2100如同GMW-B5000D是將DW-5000C整個金屬化一樣，GM-B2100則是把近年大家很愛的GA-2100農家橡樹從錶殼到鍊帶統統金屬化，讓之前還在觀望要不要上網替農家橡樹找金屬改裝套件的人有了直接來自原廠的全金屬設計選擇。



GM-B2100系列採用不鏽鋼材質打造錶殼、錶帶與錶圈，在不鏽鋼錶殼和錶圈之間使用輕巧耐用的樹脂零件，使手錶能有效吸收外來衝擊力以保護機芯，錶款與GMW-B5000同樣使用錶耳連結構造，其以三叉結構結合連結管設計，提升整體耐用度。手錶底蓋施以DLC類鑽碳塗層處理，目的在於同時增加金屬光澤感與抗刮耐磨性能。GM-B2100首波共有三種選擇，包括不鏽鋼原色的GM-B2100D、黑色離子IP電鍍的GM-B2100BD及玫瑰金色的GM-B2100GD等。

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全金屬農家橡樹的錶圈頂部裝飾同心圓髮絲紋，錶帶則改為直線髮絲紋，而錶圈的邊角、按把與底蓋又都是鏡面處理，不同的表面處理技術讓錶款外觀看起來層次感豐富。GM-B2100系列面盤採雙層結構設計，G-SHOCK在內嵌的錶眼環上施以打磨拋光和蒸鍍處理，立體的刻度和指針也採用蒸鍍技術，突顯出面盤的金屬質感設計，同時在面盤右下角又還有液晶顯示螢幕顯示秒數與日期、月份等資訊，兼容指針與數位的顯時方式，展現品牌設計的巧思。鍊帶部分如同錶殼般交錯髮絲紋和鏡面裝飾，使其金屬立體感更為鮮明。

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GM-B2100系列功能方面則與GA-B2100一致，簡單來說就是在農家橡樹既有基礎上增添Tough Solar太陽能與Bluetooth藍牙功能，這使得手錶的實用性以及精準度雙雙獲得提升。太陽能機芯可以免除受到電池電力的影響，拉長使用期限，至於藍牙功能與手機連上線後一來可以精準對時，同時佩戴者也可以透過手機App輕鬆設定鬧鈴、倒數計時、世界時間等各式功能，比起入門型的G-SHOCK更實用也更好用。

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GM-B2100系列詳細發售資訊可至品牌官方網站或facebook專頁進一步瞭解。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：期待已久農家橡樹全不鏽鋼金屬款式GM-B2100現身 價格和GMW-B5000差不多】