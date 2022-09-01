Hermès FW22男士必備單品　冷帽、漁夫帽、領帶幾千元就有交易？

【Hermès/ 愛馬仕】Hermès除了手袋受女士歡迎外，今年秋冬男士配飾系列，多款單品都暗藏著品牌的獨具匠心，絕對值得各位時裝友投資。



回顧Hermès上半年業績，各部門的銷售情況都節節上升，特別是絲綢、鐘表、成衣和配飾等範疇，都持續快速增長，事實再次證明，愛馬仕是如此令人著迷。

今年秋冬男裝配飾系列，Hermès為大家帶來各種Haut à Courroies變奏版設計。（Hermès）

HAUT À COURROIES ROCK EVERGRAIN小牛皮手袋。（Hermès）

今年秋冬男裝配飾系列，Hermès為大家帶來各種Haut à Courroies變奏版設計，當中最值得一提的，便是名為Haut à Courroies Rock Evergrain的小牛皮手袋，靈感源自騎士外套，全黑皮革上設有多個外袋，再配備「chaîne d’ancre」錨鍊和鑲皮掛鎖，造型相當Rock。現今許多名人，如Travis Scott、Kim Kardashian、Kanye West等人，都經常被發現愛用Haut à Courroies巨型袋，作為該品牌最歷史悠久的手袋，基於容量又大又實用，也越來越多時裝友愛上拎巨型HAC。

Travis Scott愛用Haut à Courroies巨型袋。（Birkiniclub4boy）

除手袋外，也別忽視該品牌的男裝鞋款與飾物。（Hermès）

Hermès手袋向來需求高於供應，就連男裝手袋也是一袋難求，有緣就能入手，其實除了買袋外，也別忽視該品牌的鞋款與飾物，假若想入手冷帽、漁夫帽、領帶、絲巾等單品，都是幾千蚊內有交易，通通都沒有浮誇的設計，卻能低調中見奢華，這就是Hermès的精髓。

精選今年秋冬Hermès男士必備單品：