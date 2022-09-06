【Supreme/ Hermès​/ 愛馬仕/ 手袋】作為時裝世界首屈一指的聯乘之王，基本上Supreme每個月都會新緋聞，流傳她那些不知真假卻石破天驚聯乘消息。



例如上月曾傳出Supreme將會聯乘Rolex出手錶，還一度講到似層層，叫人既驚且喜。而剛踏入9月，又有最新聯乘緋聞流出，今次不是甚麼三、四流小角色，意是鼎鼎有名的Hermès愛馬仕。



Supreme × Hermès不是夢？（Ovrnundr）

Bianca Jebbia手提著Supreme Box Logo的Hermès Birkin Bag。（Ovrnundr）

單單是聽到Supreme × Hermès已叫人興奮了，更是以王牌Birkin Bag。話說Supreme創辦人James Jebbia日前與太太Bianca Jebbia出席活動，期間被人拍攝到Bianca手提着一個白色牛皮Hermès Birkin Bag，本來都不算得甚麼（人家可是家財萬貫），但奇就奇在此Birkin Bag上面，乃是印上Supreme招牌紅白色Box Logo，簡單卻醒目，瞬即在網絡上瘋傳，惹來Supreme聯乘Hermès聯乘的疑雲……

網上流傳近照一張Supreme聯乘Hermès Birkin Bag照片（Ovrnundr）

連Lady Gaga的改圖都出現了，好明顯Fans超期待。（Ovrnundr）

可惜真相卻應叫一眾時裝愛好者失望，據外國IG潮流資訊平台WTS_1987調查所得，這個Supreme × Hermès Box Logo Birkin Bag原來只是Bianca Jebbia的Make to Order訂製款式，換言之不過是品牌按照VVIP的個人品味喜好，而特意製作的專屬款式而已，根本不算是官方聯乘項目，純粹無聊花生友的炒作，委實一場歡喜一場空。

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