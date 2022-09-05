日牌Human Made最新單品出爐 披頭四T-shirt、紅鶴刺繡睡衣必搶
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
由 NIGO 主理的日本街頭品牌 Human Made 今番帶來全新系列，品項曩括之多，並延續獨特的玩味設計表達。
此次帶來 Tee、襯衫、短褲、教練外套、鎖匙扣、頸鏈等。以 Logo、動物為主題的設計依舊是新系列的「必買之作」，值得一提的是，除了內含有 NIGO 最愛的經典樂團 The Beatles 頭像元素的衣著為焦點以外，部分單品還應用「紅鶴」為刺繡主體點綴，並提供青綠、米白、藏藍等顏色，頗具夏日風情。
一覽日本街頭品牌 HUMAN MADE 最新單品（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+31
全新系列目前已登陸 HUMAN MADE 官網，感興趣的朋友不妨前往選購。
同場加映：滑板鞋｜Adidas Originals聯乘HUMAN MADE玩復古 3款配色被秒殺（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+5
日牌Human Made源於知名BAPE創辦人NIGO 4件事拆解品牌獨特定位日牌Beams粉絲必讀 美式復古、CityBoy到職場西裝4大支線全介紹肥厚圓潤板仔波鞋成大熱 潮牌OLD ORDER走紅竟與巴西奧運有關？sacai聯乘Nike Cortez 4.0波鞋將發售 關於阿甘鞋你要知道3件事MIZUNO新款波鞋以猿、蛙、鶴為靈感 物料、配色與動物特質相呼應
延伸閱讀：
標選物名所 WHITEROCK 正式登陸台中遠百！專訪人氣男星兼一日店長－章廣辰
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】