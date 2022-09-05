日牌Human Made最新單品出爐　披頭四T-shirt、紅鶴刺繡睡衣必搶

由 NIGO 主理的日本街頭品牌 Human Made 今番帶來全新系列，品項曩括之多，並延續獨特的玩味設計表達。



此次帶來 Tee、襯衫、短褲、教練外套、鎖匙扣、頸鏈等。以 Logo、動物為主題的設計依舊是新系列的「必買之作」，值得一提的是，除了內含有 NIGO 最愛的經典樂團 The Beatles 頭像元素的衣著為焦點以外，部分單品還應用「紅鶴」為刺繡主體點綴，並提供青綠、米白、藏藍等顏色，頗具夏日風情。

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全新系列目前已登陸 HUMAN MADE 官網，感興趣的朋友不妨前往選購。

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