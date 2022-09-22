Travis Scott暗示聯乘Chrome Hearts　如推出銀器單品勢炒上天價

【Chorme Hearts/ Travis Scott/ 聯乘】的確近年銀器發展已踏入百花齊放的階段，無論是機車風、印第安還是東洋和風，均各自有自己支持者，然而無論其他品牌聲勢如何響亮也好，在西方潮流界銀器的王者至尊，卻自始至終只有一個，所指者當然正是Chrome Hearts。



Chrome Hearts主理人Richard Stark相識滿天下。（GettyImages）

就連梁朝偉都是他好朋友。（Getty Images）

事關這個銀器王者的星級Fans實在太多太強，基本上由老一輩Karl Lagerfeld、川久保玲、Cher、Iggy Pop，到Slash、Jay-Z、Kim Kardashian、Virgil Abloh、Rihanna、Drake、以至Kylie Jenner、Bella Hadid、Offset、Playboi Carti等，設計師、音樂人、名模樣樣齊，他們不時會與Chrome Hearts進行各式各樣互動，出席公開活動、上雜誌封面佩載，私底下出街被狗仔隊偷拍亦總有其銀器傍身，就連OFF-WHITE、COMME des GARÇONS搞聯乘，Chrome Hearts也一定榜上有名，足證地位超然。

Travis Scott向來喜歡穿著Chrome Hearts服飾作品。（Travis Scott）

最近Chrome Hearts爆出全新星級聯乘合作名單，正正是潮界當紅炸子雞Travis Scott，原以為經Astroworld意外一役後聲勢無以為繼，誰不知潛水片刻已極速回勇，與Nike、Dior合作Collaboration更得以重見天日，最新那對Mocha色Jordan 1 Low炒價持續水漲船高呢。

Travis Scott自己透過IG Story流出神秘合作照一張。（Travis Scott）

今次Chrome Hearts × Cactus Jack合作由Travis Scott自己透過IG Story流出，可惜目前資料並不多，只見到一條皮革與牛仔布合一棕色褲子上，縫上刻有Chrome Hearts和Travis Scott名號的黑色皮牌，似是暗示雙方未來將會有「大茶飯」發生，究竟是單純推出服飾，還是會千呼萬喚地製作銀器單品？須知道Chrome Hearts聯乘合作雖多，但絕大多數只以服裝為主，以銀器掛帥的別注系列，其實少之有少，希望Travis Scott會打破這定律。