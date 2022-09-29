日本開關│東京時裝店血拼指南　最強古着店VELVET、DOG你要知

【日本開關】久候多時，日本終於開關，適逢香港政府亦已將入境檢疫安排放寬至「0+3」，香港人「回鄉」夢終於成真。



有見及此，《一物》頻道未來數星期將會精選一系列日本經典、新派時裝店，好讓大家作為旅遊指南。而作為潮流愛好者，回歸日本，首選之地當然就是東京，所以一於由首都說起。



HIBIYA CENTRAL MARKET位於東京世田谷區。（HIBIYA CENTRAL MARKET）

南貴之。（HIBIYA CENTRAL MARKET）

【1】HIBIYA CENTRAL MARKET

第一回時裝店血拼指南我們會還原基本步，介紹一些名氣較高，屬必逛類別的一流時裝店，好讓讀者們溫故知新，始終大家已告別「鄉下」兩年之多，原宿、涉谷、青山、銀座及代官山的一事一物，或許早已記憶模糊……所以，還是從基礎說起吧。

集時裝店、眼鏡、書店、髮型屋及餐飲與一身

每一個分區都有自己的專屬空間及裝潢。（HIBIYA CENTRAL MARKET）

第一間出場的是來自日比谷的HIBIYA CENTRAL MARKET，由日本知名胖子潮流人南貴之（FreshService及Graphpaper主理人）主理，特點乃是集時裝店、眼鏡、書店、髮型屋及餐飲於一身，每一個分區都有自己的專屬空間及裝潢，絕對是打卡聖地。

服裝方面，HIBIYA CENTRAL MARKET店內品牌繁多，包括CAMIEL FORTGENS、COMOLI、KAPTAIN SUNSHINE、S.F.C、POLYPLOID及LEMAIRE等，由日牌以至西方高級時裝品牌都有，多姿多采。

INFO

地址：〒100-0006 Tokyo, Chiyoda City, Yurakucho, 1 Chome−1−2, Japan

VELVET店面積麻雀雖小，卻五臟俱全。（Pen）

【2】VELVET

接著由日比谷跳去另一邊的下北澤，VELVET是當地近幾年高速上位的時裝店，集前衞時裝及另類古着於一身，由前《HUgE》時裝誌雜誌高相朋基一手創立，《HUgE》可是昔日8、90後日本時裝人推崇備致時尚聖經，能夠任職於此，高相朋基時裝品味自然毋庸置疑。

古着店由前《HUgE》時裝誌雜誌高相朋基一手創立。（Pen）

店主打時裝化的古着店。（VELVET）

Vintage《EL VAQUERO》Lace Boots。（VELVET）

比起一般以美式工裝或軍裝掛帥的古着店，VELVET收藏的古着品無疑偏鋒得多，《EL VAQUERO》古董Lace Boots、 "KISS" Studs Tuxedo Vest、Vintage Punks Pants以及古典刺繡《GOLDSTEIN & CO.》Embroidered Hoodie Jacket都有，如斯設計，換作是當代新衫已十分少見，要從數十年前歷史長河中，逐一從世界各地搜羅返來到東京售賣更是難得，足證日本人都Vintage的堅持，因此哪怕價錢毫不便宜，多年來從不缺支持者。



INFO

地址：3 Chome-26 Kitazawa, Setagaya City, Tokyo 155-0031, Japan

Dog風格偏鋒狂烈。（Dog）

隱藏於原宿區的地庫內，夠晒Underground。（Dog）

3：DOG

今集最後一站來到原宿，作為Kim Jones唱中世界上最精彩的購物區，原宿不但名店林立，卧處藏龍的小店更是不少，在美式古着名所BerBerJin斜對面的DOG，則是偏鋒時裝人務必去朝聖之隱世神店，隱藏街道地庫之內，夠晒Underground。

店舖叫人花多眼亂。（DOG）

店內滿戴D.I.Y.精神。（DOG）

+ 1

踏入店中，顧客立即感受到何為花多眼亂，各式各樣奇怪、玩味和偏鋒的服飾進入眼簾，內裡既有純Vintage服飾，也有經舖頭設計師老闆加以改造的玩味服飾，例如將一個印有Kurt Cobain人樣的Hoodie鑲上點點Bling Bling水鑽，或者把多件迷你玩具組合成大型頸鏈，價錢算是公道，一般人或許覺得九唔搭八，但人家日本其中一門時裝精髓就是這樣，閣下又何曾見過村上隆的作品正常過？

INFO

地址：B1 Trinity Bld.3-23-3 Jingumae Shibuya Tokyo, Japan