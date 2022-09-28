G-SHOCK農家橡樹系列手錶熱賣Top 5　全不鏽鋼款顏值、功能完勝

CASIO G-SHOCK自從在2019年新開發GA-2100（也就是農家橡樹）系列後一炮而紅，這款錶因為八角造型錶圈令人想起某大品牌的經典運動錶而備受歡迎，甚至剛上市時還一度引起搶錶熱潮，不過G-SHOCK本來就是個多產的品牌，從最初的GA-2100系列問世後，品牌接下來又陸續創作出GA-B2100、GMA-S2100、GM-2100、GM-B2100等各種延伸款式，從錶殼尺寸、材質與功能著手，詮釋出農家橡樹多元並茂的樣態。



農家橡樹設計概念的基礎其實是源自DW-5000系列，不過它採用的是Analog-Digital指針數位雙顯設計，而非單純的數位顯示，這使得手錶面盤的立體感很強烈，看起來更有接近機械錶的況味，這也正是為什麼同樣是八角造型錶圈，由GA-2100家族呈現特別會讓人想到那款超級運動錶。農家橡樹還有個優點在於品牌製作錶殼時使用內含碳纖維的高硬度精密樹脂（此指GA-2100等主要採用樹脂錶殼的作品），因此手錶的厚度可以降至10mm出頭，一舉竄升為G-SHOCK旗下最薄的Analog-Digital顯示手錶。

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日本媒體Power Watch不定期會和日本 CASIO 公司合作，雙方先確立一個調查主題，接著由後者提供市場搜集回來的數據以找出一份暢銷排行榜，這次Power Watch便是針對GA-2100此一G-SHOCK近年崛起的新王牌，試著從中窺看現在日本市場最受歡迎的農家橡樹有哪幾款，以下就從第五名開始往前倒數最受歡迎的G-SHOCKGA-2100家族手錶，若你剛好也在考慮到底要買哪一款皇家橡樹，這份暢銷排行榜也可以當作選錶的參考之用。

第5名：GM-S2100PG-1A4

手錶外觀以不鏽鋼打造，錶圈部分採用髮絲紋圓滑處理，與錶殼的拋光修飾呈現對比，並鍍上玫瑰金色散發高貴時尚感。手錶面盤經過扁平化處理，進一步提升纖薄度，品牌採用離子鍍層色彩修飾面盤搭配經過鏡面拋光的時標，近看可以感受到豐富的層次，金屬質感則讓手錶更顯閃耀動人。

第4名：GA-B2100-1A

這款屬於功能強化版的農家橡樹，手錶雖然也是樹脂錶殼、幾乎全黑造型，但是它的面盤9點方向小錶盤指針改為紅色，同時3點方向也改印上手錶新功能的相關資訊——包括太陽能機芯以及Bluetooth®藍牙功能。因此雖然它的定價比GA-2100高了一點，但是入手後可以享受更長的電池效能，又可以與手機連線自動調校正確時間，佩戴便利性更上層樓。

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第3名：GA-2100-1A1

提到農家橡樹，很多人第一時間想到的就是這只元祖經典款，它在幾年前剛上市時讓人超級驚豔，包括前述的樹脂結合碳纖維錶殼、厚度僅11.8mm等等，尤其全黑錶款在當年剛出還可以賣到超定價，現在則是價格回穩，是入手農家橡樹的最佳踏腳石之一。

第2名：GM-2100-1A

G-SHOCK在2021年進一步發表錶殼改換不鏽鋼材質的GM-2100家族，錶款的錶頭採用不鏽鋼，錶帶則是黑色樹脂，金屬錶殼的好處在於提升手錶質感，搭配品牌針對金屬化錶殼而採用蒸鍍處理的面盤，看起來彷彿脫胎換骨一般。就連樹脂錶帶表面也添加了方點紋理，不論視覺或觸覺感受都與全樹脂材質的農家橡樹有別。

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第1名：GM-B2100D-1A

繼GM-2100系列後，G-SHOCK又在2022年進一步釋出GM-B2100這個從錶殼到鍊帶都採用不鏽鋼材質的版本，因此這款錶雖然是這份Top 5排行榜推出時間最短的，可是它的人氣竄升很快。受到錶殼材質的影響，手錶厚度無法避免提升至12.8mm，但整體的佩戴感受不會受到太大影響，加上它和GA-B2100也都擁有太陽能電力與Bluetooth®藍牙連線功能，從外部質感到內部功能，都堪稱是農家橡樹家族的巔峰，就算因此定價翻了幾番，市場想要這款錶的動力依舊不曾動搖。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK GA-2100「農家橡樹」暢銷排行榜Top 5】