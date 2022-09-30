麥當勞最潮聯乘？CPFM招牌四眼元素玩轉小飛飛、巨無霸、漢堡神偷

【麥當勞/ McDonald's/ 聯乘/ CACTUS PLANT FLEA MARKET】作為世界快餐龍頭企業，McDonald's不但分店遍及全球，而且每個地區各有特色，例如香港人總覺得日本區McDonald's的鬆餅漢堡特別好味，哥斯達尼加區會有黑豆飯，泰國區更入鄉隨俗，在早餐時段提供豬肉粥、油炸鬼等，十分神奇。

那麼美國又如何？



作為麥記始祖發源地，美國McDonald's反而最正常不過，最沒有驚喜，可能美國人本身早已發明了漢堡包、可樂，更輸出並普及到全世界，飲可樂食漢堡成為世界各地人日常生活，故才覺得無甚驚喜了吧。

包裝盒都等別過人。（McDonald's）

CACTUS PLANT FLEA MARKET × McDonald's一系列別注單品。（McDonald's）

不過，縱使食物平常不過，美國McDonald's與潮流世界的緊密度可謂世界一絕，不止曾邀請Travis Scott、Kid Cudi、BTS等合作拍廣告，更會乘勢推出周圍潮物產品，與Travis Scott的Cactus Jack聯手打造的玩具Figure，早已炒上天價。最新消息是McDonald's將於的10月3日跟另一個「Cactus」結盟，進行大規模聯乘，這個「Cactus」正是CACTUS PLANT FLEA MARKET。

CACTUS PLANT FLEA MARKET × McDonald's別注涵蓋玩具及潮流服飾產品，Tee款極盡有型。（McDonald's）

角色人物通通以「四眼」元素作為主題。（McDonald's）

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今次CACTUS PLANT FLEA MARKET × McDonald's別注涵蓋玩具及潮流服飾產品，由品牌主理人Cynthia Lu親自設計，特點是將招牌「四眼」笑哈哈圖像移植到小飛飛、漢堡神偷及滑嘟嘟等人物之中，既有搪膠玩具，也有T-shirt、Hoodie服飾產品，集可愛、玩味及潮味於一身，形象鮮明。

據知這系列將於10月3日開賣，不止在美國國內McDonald's分店有售，就連CACTUS PLANT FLEA MARKET官網亦會上架，換言之身在香港的大家也有機會買到，有興趣的朋友記得Mark定日期了。