LV春夏系列焦點在於巨大化？老花散紙包、行李掛牌問鼎明年IT Bag

Louis Vuitton 做為巴黎時裝周的壓軸，品牌大秀依然沒讓人失望！女裝創意總監 Nicolas Ghesquiére 再次以宮廷感十足的元素出發，並誇張的放大品牌元素及符碼，讓整場大秀以奇趣又不失個性的方式呈現，其中，一款不斷出現在 model 搭配中的提包成了焦點，其典雅又吸睛的外表，已經可以預估他是明年度的 IT Bag。



走進花朵裡

Louis Vuitton 2023春夏時裝秀會場（Louis Vuitton官網）

笨次大秀選址於時裝週的一級戰區－「羅浮宮」，本次品牌創意總監 Nicolas Ghesquiére 與視覺藝術家 Philippe Parreno 首度合作，曾以冰塊作為素材製作冰人裝置藝術而造成轟動的他，找來藝術指導 James Chinlund 共同創作，兩人以花奪為靈感，並將花瓣間的空隙做成 runway 長廊，搭配上燈管的裝置，搭配帶有古典意味的服裝，未來與過去的氛圍營造，承襲了創意總監 Nicolas Ghesquiére 一貫的未來主義風格。

放大燈

細膩、柔弱、敏感，是大眾賦予女性常見的關鍵字，但真的是如此嗎？Nicolas Ghesquiére 在本場大秀拋出了這樣的疑問，因此他拿起放大燈，將品牌標誌性符碼以誇張的尺寸呈現，從 Look 1 由品大使鄭浩妍演繹的服裝開始，超大的拉鍊、腰帶、扣子、鎖扣...等元素魚貫的從代表女性內心的花朵秀場走出，用極具剛毅的氣質呈現，透過放大代表 Louis Vuitton 的設計元素，拋出大眾對於女性既定印象的疑問。

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經典再放大

除了將服裝上的元素以誇張的方式放大外，品牌在包袋的設計上亦放大 Louis Vuitton 專屬標誌， 例如在許窩包寬上長間的鑰匙鎖皮套及行李吊牌，都以中大型尺寸的包款演繹呈現，而在 1886 年為了防盜而生的 Tumbler 鎖扣，亦成為秀上吸睛的金屬提包，除此之外帶有鏈袋的老花零錢包，也成了巨人尺寸的手拿包，而近年來賣翻天的「Coussin」枕頭包，亦以驚人的大小呈現，先不管這先包能背去哪，光是他們超吸睛的外型就足以讓本場秀登上熱搜。

份量感

自從 Nicolas Ghesquiére 接手品牌後，過往人們在意的穿衣比例早已被拋在腦後，取而代之的是誇張的廓形以及極具份量感的剪裁。在本季依然能看見他透過抓皺的方式，或是荷葉邊的下擺，以及運用布料的刺繡堆疊巧妙的創造出誇張的廓形的是設計法，在 Nicolas Ghesquiére 的眼裡，腿長不長？是不是顯瘦？這些問題一點都不重要，怎麼讓女孩穿上 Louis Vuitton 能夠酷，才是首要條件。

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性別模糊

除了份量感的營造外，模糊性別的設計更是 Nicolas Ghesquiére 的強項，本季他再次端上好幾套鋒利的中性剪裁服裝，並讓女模們梳上油頭以帥氣的姿態太走上伸展台，而在 look34、35 及 36 這三套服裝中，設計師則反向的用具有女性個特質的削尖上衣以及刺繡花朵長褲，再搭配上中性的 model 臉孔做演藝，Nicolas Ghesquiére 他將男女裝的界線先擺一邊，用時尚再次突破性別的藩籬。

IT Bag

包袋是很多女孩認識 Louis Vuitton 的第一步，在本場秀上品牌不僅用誇張的社季乘線包款，設計師已推出的多款典雅且實用的包袋，其中一款不斷出現在鏡頭前的手提包最引人注目，透過兩個硬箱上會出現的 Tumbler 鎖扣做點綴，搭配上一只小口袋，不過於複雜又吸睛的設計，已經能預告它將會是 2023 年品牌最重要的包款！

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