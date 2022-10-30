日本旅遊│師承Jil Sander日牌？　極簡設計手袋百搭易襯男女皆宜

假若喜愛Jil Sander的極簡質感，必定要認識今次介紹的日本新生代品牌HARUNOBUMURA​​TA，絕對是極簡時裝世界一大閃耀名字。



HARUNOBUMURA​​TA AW22。（HARUNOBUMURA​​TA）。

HARUNOBUMURA​​TA設計師村田春信。（HARUNOBUMURA​​TA）

HARUNOBUMURA​​TA由村田春信（Harunobu Murata）主理，出生東京，畢業於Esmod Japon Tokyo，其後在公關公司Steady Study做實習生，後移居意大利，往Istituto Marangoni時裝學院完成碩士課程，不但擔任過John Richmond女裝設計師，後來2015年更成功加入Jil Sander女裝設計團隊，曾與任現創意總監Lucie和Luke Mayer同事，獲益良多。2018年，村田春信決定在米蘭和東京成立HARUNOBUMURA​​TA，並於2019年米蘭時裝週交出首個系列，今年已榮獲Tokyo Fashion Award，成績相當不錯。

HARUNOBUMURA​​TA的極簡主義美學很貼近當代潮流要旨。（HARUNOBUMURA​​TA）

HARUNOBUMURA​​TA王牌：Piada手袋。（HARUNOBUMURA​​TA）

HARUNOBUMURA​​TA為女士們帶來低調奢華，從剪裁技術和精心計算的細節，營造出優雅的女性氣質。芸芸作品之中，尤以Piada手袋最為注目及熱賣。Piada原是意大利北部羅馬當地的菜式，會把芝士、火腿與蔬菜夾在麵團中間，村田春信受到它的啟發，讓手袋的立體外型，製作得有如Piada形狀一般，並配合可調節容量的腰皮帶和金色鏈扣，整個生產過程，從物料採購到裁剪和縫紉，均在意大利進行，很多設計精華藏於細節之中，極簡時裝愛好者見到，定必傾心。

HARUNOBUMURA​​TA新袋款Piada增添不同大小尺寸，價錢相當抵玩。（HARUNOBUMURA​​TA）

藉住品牌愈做愈大，HARUNOBUMURA​​TA近日也為Piada開發出新變種，除了現有的尺寸（含稅217,800日元，約11,666港幣）外，也進一步提供Medium（含稅184,800日元，約9,900港幣）和Small（含稅162,800日元，約8,720港幣）兩個size，一共三種顏色，包括黑色、灰色和棕色，價錢抵玩又實用。