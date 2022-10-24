Nike AJ1聯乘Eastside Golf　Chicago Reimagined平民版登場

【Nike/ Air Jordan 1/ AJ1】問2022年餘下日子裡最轟動的鞋作，想來一定非第4度復刻的Air Jordan 1 OG「Chicago Reimagined」莫屬，



雖則今次Nike聲言將會皇恩浩蕩地大大提高生產量，但以Air Jordan 1 OG色的王者地位，屆時11月尾推出之時，仍會掀起腥風血雨搶購潮……



千呼萬喚，Air Jordan 1 OG「Chicago Reimagined」即將登場。

所以如無意外，到時大家想以原價購買Air Jordan 1 OG「Chicago Reimagined」，應該只會是夢，「食炒」了事，注定無可奈何。然而想講的是，若閣下當真如此有骨氣唔想益炒家又希望買到靚鞋的話，原來Nike也留了一條後路給大家自行選擇，說的是Air Jordan High Golf × Eastside Golf最新AJ1球鞋。

美斯穿上Jordan Brand贊助的球衣為PSG足球會奮戰。（GettyImages）

過往Air Jordan Golf自家開發的哥爾夫球鞋，鞋底經過特別改良。（ebay）

熟識Air Jordan系列的人都會知道，隨着規模愈做愈大，Air Jordan定位早已不再只侷限於籃球領域，時下Jordan Brand早已與母親Nike一樣，涉足多項運動界別。足球場上大家想見到美斯、麥巴比這些足球巨星，穿上Jordan Brand贊助球衣為PSG足球會奮戰；至於Michael Jordan本身就十分喜歡的哥爾夫球，同樣是Jordan Brand老早便涉足的項目。過往便多次以Air Jordan歷代籃球鞋作原型，結合哥爾夫球鞋要具備的機能及鞋底，打造哥爾夫球鞋，大獲好評。

Michael Jordan本身就十分喜歡的哥爾夫球。（GettyImages）

最新消息Air Jordan Golf在今年11月中便將再度與Eastside Golf合作，打造別注Air Jordan 1哥爾夫球鞋。Eastside Golf是一個美國人氣頗高的哥爾夫球潮流服飾品牌，由非裔美國職業高爾夫球手Olajuwon Ajanaku和Earl A. Cooper聯手創立，要知道除偉大的Tiger Woods外，美國高爾夫球界長年由白人所主導，有色人種要在業界打滾，殊不容易，然而Olajuwon、Earl卻憑自身努力，不但在高球圈迎難以上，更成立Eastside Golf宣揚奮鬥精神，這些年來一直深受以Nike為首之一眾潮流大牌賞識，過往便曾與Air Jordan Golf一同炮製出別注AJ4及AJ12高球鞋。

Air Jordan Golf × Eastside Golf AJ1，其設計和配色，均和同樣快將推出的Air Jordan 1 OG「Chicago Reimagined」十分相似。（Nike）

鞋舌設有Eastside Golf Logo。（Nike）

更特別的是，今次最新Air Jordan Golf × Eastside Golf AJ1，其設計和配色，均和同樣快將推出的Air Jordan 1 OG「Chicago Reimagined」十分相似，「Chicago Reimagined」以紅 × 白 × 黑作主色調，Air Jordan Golf則運用紅 × 白 × 藍作主調，兩鞋紅和白色分佈位置大致相同，只是黑色位置變成深藍色而已，亦省卻了「Chicago Reimagined」獨有微爛及舊化元素，鞋舌則變成Eastside Golf Logo。既有自身特色，但遠看卻和「Chicago Reimagined」相類似，定價200美元（約1,570港元）又唔洗「食炒」，單從性價比角度來看實在高得多了。