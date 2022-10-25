Robert Pattinson為Dior拍攝新造型廣告　西裝、街頭Look一律有型

問Dior近10年最經典明星廣告，Johnny Depp為Dior香水Sauvage所拍廣告定必最傳奇，不但有型，更有情有義。不過除Johnny之外，Dior每年每季均不缺天王巨星助陣，最新SPRING 23廣告系列，便由Robert Pattinson來大放光芒。



Robert Pattinson為Dior拍攝新造型廣告。（Dior）

其實這位蝙蝠俠與Dior之間緣份可謂源遠流長，早在還是叫Dior Homme的時代，當時創意總監Kris Van Assche便曾邀請老佛爺Karl Lagerfeld擔任攝影師，操刀為Robert Pattinson拍攝季度廣告。

High-street Fashion合一的Tuxedo配Hoodie Style，該Tuxedo靈感源自Tailleur Oblique外套。（Dior）

孭上Dior Lock手袋入型入格。（Dior）

而踏入Kim Jones主政時代，這位新任男裝創意總監對Robert Pattinson熱情不減，尤其現在的Robert早已不再單純是偶像派吸血鬼，憑藉《Tenet》、《Waiting for the Barbarians》及《The Batman》等電影，均見證他由偶像邁向實力派之導向。是故今次在另一攝影大師Rafael Pavarotti鏡頭下，無論是官仔骨骨西裝造型、High-street Fashion合一的Tuxedo配Hoodie Style、抑或孭上Dior Lock手袋的Smart Casual Look等等，同樣成功流露出Robert Pattinson風霜又滄桑一面。

2019年SAINT LAURENT邀請奇洛李維斯所拍攝的系列廣獲好評。（SAINT LAURENT）

不過回顧近代時裝男星廣告史，論滄桑型格感足以媲美今次Dior × Robert Pattinson還是有的，正正是3年前SAINT LAURENT邀請Keanu Reeves奇洛李維斯所拍攝的系列，廣告中奇洛以與電影《John Wick》男主角John Wick一樣的Outlook示人，留鬚又長頭髮，配上黑皮褸，完美地將世上所有男人希望追求的粗獷佬味造型發揮得極緻，記得當時很多男生都跟風買黑皮褸諗住湊熱鬧，雖然最後沒有一個人其英氣度能夠貼近奇洛，但也不失為一個有趣時裝回憶。