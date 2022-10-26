adidas與Kanye West合作終止　歷代Yeezy波鞋哪款是你的最愛？

隨着Kanye West（Ye）一連串種族歧視言論，這位當今流行天王已去到眾叛親離地步，BALENCIAGA、Anna Wintour搶先與他割席，而昨日（10月25日）連最大金主adidas也宣告終止與Kanye West一切合作項目，換言之三間牌近年最熱賣的adidas Yeezy系列，立即停產並成為歷史，以這樣一個方式突然死亡，令人錯愕。



Kanye West英雄一世，會否就咁玩完？（Getty）

今次adidas與Kanye West分道揚鑣，對他們雙方甚至Fans而言，都是一個三輸局面，adidas蒙受巨大損失，消費者亦不再買到Yeezy系列新產品，雖然據知adidas目前正打算以消除Yeezy名義的方式，走「法律罅」繼續推出相同或類似款式來掩人耳目，但沒有Kanye West加持的350、700或Slide，始終不是同一回事了。



因此，隨着adidas Yeezy的突然死亡，現在讓我們回顧這人氣系列之歷代經典：

Yeezy Boost 350 Turtle Dove。（adidas）

Yeezy Boost 350 Pirate Black。（adidas）

2015年：盤古初開的Yeezy Boost 350

雖然時下大眾最常著的Yeezy球鞋，大家也習慣統稱為Yeezy Boost 350，但嚴格上其真名是Yeezy Boost 350 V2，350可是另一款更元祖的型號。話說與Nike不歡而散後，Kanye West於2015年毅然轉投死敵adidas，聯手打造Yeezy Boost球鞋，350與及750正是其開山之作。350將adidas引以自豪的Boost中底技術注入其中，再以Primeknit針織物製作鞋身，潮流及舒適度滿載，OG款Turtle Dove及Pirate Black至今已成傳奇。而且Yeezy Boost 350歷年復刻次數極少，因此是一比350 V2稀有的鞋款，二手市值同樣高昂得多。

Yeezy Boost 750。（adidas）

2015年：前衞至上Yeezy Boost 750

除Yeezy Boost 350外，750是另一款同期出道元祖鞋款，據知產量極少，亦有人覺得其高筒前衞輪廓乃是參考自Air Yeezy系列。留意750可是一款集百家設計大師而成之驚世鞋作，創作者有Kanye West，亦包括NMD設計師Nic Galway和Fear of God創始人Jerry Lorenzo，可一不可再。

Yeezy Boost 950。（adidas）

2015年：不受重視Yeezy Boost 950

Yeezy Boost 950同樣是始創自2015年之作，靈感源自軍事Combat Boots，不過礙於其外觀太過大嚿臃腫，難於配襯，所以自推出後並不受歡迎，不被重視。

Yeezy Boost 350 V2。（adidas）

2016年：大行其道Yeezy Boost 350 V2

踏入2016年，adidas Yeezy踏入超級盛世，風靡全球，設計團隊也打蛇隨棍上地推出Yeezy Boost 350改良版Yeezy Boost 350 V2。鞋形變得更修長、鞋底設置成半透明中底、鞋面亦印上「SPLY-350」字樣標記，以Beluga作為OG配色，期後開發出各式各樣新設計，是整個adidas Yeezy家族中，由款式、產量乃以撞鞋程度，均是最高的力作。

2017年：別樹一格的Yeezy Powerphase

2017年Kanye West仍努力不懈，積致開發新鞋款，Yeezy Powerphase正是一大焦點，有別於其他adidas Yeezy型號的前衞科幻外觀，Yeezy Powerphase明顯主打Old School復古路線，以adidas 1986年的Workout II（別名Powerphase）作為基調，重新探索adidas與音樂文化之間關係。可惜Yeezy Powerphase市場反應一般，是故未幾便鮮有推出新色。

Yeezy Boost 700（adidas）

2017年：緊隨350 V2其後的Yeezy Boost 700

雖然Yeezy Powerphase不算成功，但2017年adidas Yeezy還是創造出不少熱賣款式，代表作首推Yeezy Boost 700。那時Dad Shoes人氣如日中天，體形笨拙的Yeezy Boost 700正正是adidas回應潮流市場的最強型號，事關其市價縱然也不便宜要承惠港幣$3,000，但比起當時人氣同樣爆烈的BALENCIAGA TRIPLE S已然平得多了，最終成為繼350 V2後另一款熱賣Item。

Yeezy Boost 500。（adidas）

2017年：不過不失的Yeezy Boost 500

Yeezy Boost 500則是當時另一款應對Dad Shoes熱潮的型號，然而由於它每每以單色的色Tone示人，缺乏撞色、搶眼等這些令Dad Shoes成功之必備元素，因此自推出以來，人氣只能以不過不失來形容，要靠Kim Kardashian日常著用來增加曝光率。

Yeezy Boost 380。（adidas）

2019年：見證人氣開始下滑的Yeezy Boost 380

客觀來說，2015至17年是adidas Yeezy最成功的時期，踏入2019年逐潮由盛轉衰，箇中原因除因為Nike Dunk開始崛起外，另一關鍵是Kanye West竟然在整個2018年都沒有發表過任何重要新作，只不斷重復發賣Yeezy Boost 350 V2及700，白白浪費一整年。到2019年如夢初醒，卻發表外形概念都愈趨「騎呢」的Yeezy Boost 380，完全觸動不了潮流人神經，銷量證明了一切。

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2019年：救亡之作Yeezy Slide

adidas Yeezy雖以球鞋起家，但其實2019年起始，其球鞋作品已漸漸無以為繼，前瞻性最強的時裝人早已興趣乏乏，變成街坊街里日常出街搭車、買餸的日常波鞋，這當然可以解讀成「入屋」，可惜從時尚角度而言，卻並不見得是一件好事。

幸好Kanye West始終是Kanye West，總有力挽狂瀾之法。眼見Yeezy Boost 380波鞋搞不好，則開發拖鞋款Yeezy Slide，形狀霸氣又簡潔，結合鋸齒大底，使人一見難忘，難怪甫推出，立即熱爆全球，至今已是香港水貨鞋店銷量最好的adidas Yeezy鞋款。

Yeezy Quantum。（adidas）

Zach LaVine曾親自著用去比賽。（Getty）

2020年：開拓籃運市場Yeezy Quantum

踏入中後期的adidas Yeezy，Kanye West一直希望為Yeezy擺脫單純潮流鞋形象，從而更針對專業運動領域，Yeezy Quantum正是一對主打籃球領域的專業運動鞋，連NBA運動員Brandon Ingram、Zach LaVine均曾親自著用去比賽。

Yeezy Foam Runner。（adidas）

2020年：科幻鉅著Yeezy Foam Runner

眼見潮流球鞋市場已被Nike Dunk全面壟斷，adidas Yeezy也將重心轉移到拖鞋、涼鞋之上，Yeezy Foam Runner可視為Yeezy Slide的進化續作，一體式鞋身結構，並利用「藻類」物料製造，塑造出仿如外星人鞋一般特異美感，一定程度上在高級時裝世界掀起迴響。

2021年：襪筒鞋YZY KNIT RNR

繼Yeezy Slide後另一款另類設計襪筒鞋YZY KNIT RNR，於2021年9月初登場，以包覆度甚高的針織和誇張比例登場，有點BALENCIAGA Spped Trainer影子，但來得更肥更闊，感覺得可愛，最新配色是“Fade Indigo” 於10月14日上架，想不到成為Yeezy的告別作。

想不到YZY KNIT RNR“Fade Indigo”成了Yeezy系列最終作（adidas）

本來世人尚期待Yeezy系列還有甚麼更驚人新作發表，遺憾隨着adidas宣告終止一切與Kanye West合作項目，adidas Yeezy已變為歷史，美夢落空矣。