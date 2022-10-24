Patagonia香港區加入1% For The Planet　回顧品牌近年環保好事

【Patagonia/ 環保】早前，Patagonia創辦人Yvon Chouinard宣布他和家人決定把市值約$30億美元的公司所有股權捐給信託和非牟利組織，並將公司利潤用於保護自然、應對氣候危機等環保項目之上。



作為Patagonia大家庭一份子，香港區Patagonia也堅守愛護地球的宗旨，加入「1% For The Planet」，一起為環保出錢出力。



Patagonia創辦人Yvon Chouinard將他和家人決定把市值約$30億美元的公司所有股權捐給信託和非牟利組織（01製圖）

眾所周知，戶外品牌Patagonia推動環保不遺餘力，更把公司口號改為「Earth is now our only shareholder.」（現在地球是我們唯一的股東。）因為創辦人Yvon Chouinard將這理念進一步伸延，日前宣布他和家人決定把市值約$30億美元的公司所有股權捐給信託和非牟利組織，並將公司每年所有利潤捐助給保護荒野、生物多樣性和應對氣候危機等的企劃及組織之上，暫時預計公司每年可為環保貢獻約 1 億美元，全心全意愛地球。

香港區Patagonia一向支持本地環保項目，早前更正式加入非牟利環保聯盟1% For The Planet，並在本地成立獨立運作的基金，集中資源針對性支援本地環保團體，更開放予合資格的本地環保團體申請，令資源可以更高效益地運用，加速推動本土在地環保文化。

香港區Patagonia早前正式加入 1% For The Planet（Patagonia）

早於2002年，Patagonia創辦人Yvon Chouinard和Blue Ribbon Flies創辦人Craig Mathews率先成立了非牟利機構 1% For The Planet，支援關注氣候、土地、食物、汙染、水資源和野生動物等的環保項目，為他們籌集足夠資金，進一步推動對地球未來至關重要的「1%」文化，共同努力解決環境問題。

Patagonia創辦人Yvon Chouinard和Blue Ribbon Flies創辦人Craig Mathew於2002年成立了非牟利機構 1% For The Planet（Patagonia）

最後，一起回顧Patagonia近年環保好事：