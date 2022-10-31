UNIQLO首個「11.11狂賞節!!」11月4日登場　$249蚊買羽絨不是夢

【UNIQLO/ 減價/ 優惠】話說隨着日本全面開關，萬千香港人早已買好機票「入鄉」，準備到東京、大阪血拼購物去，當真諗起都興奮。



雖則追現在日圓匯率甚低，但其實就算留港消費，大家仍能以超筍價錢買到優質日牌，UNIQLO就是鐵一般例證。



UNIQLO「11.11狂賞節!!」快將啟動。（Uniqlo）

為慶祝雙11購物節到來，UNIQLO將會於11月4日至11月17日期間，舉行一連兩星期「11.11狂賞節!!」，香港區所有UNIQLO專門店及網店均會推出多種折扣和優惠。

Ultra Light羽絨背心將會減至$249。（Uniqlo）

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首個星期（11月4-10日）大量人氣服飾，包括Ultra Light羽絨、法蘭絨格紋恤衫、皇牌牛仔褲及牛仔外套等等，據知目前潮流世界大熱的Ultra Light羽絨背心，屆時將會減至$249港元發售，性價比最強。而指定男女裝長袖Tee更低至$79元，一頓午餐價錢便能買到件長衫玩Mix & Match，堪稱抵到爛。

屆時連最強UNIQLO Heattech服飾都會有折扣優惠。（Uniqlo）

而踏入第二個星期（11月11-17日），UNIQLO另一馳名全世界的單品：Heattech，亦會極少有地一同列席為減價商品，須知道UNIQLO Heattech機能性卓著，人氣向來極高，這些年來就算一直維持原價發售，亦每每被人搶購一空，故從商業上考量，根本便不存在要減價清貨之理由，純粹是UNIQLO方面想趁住「11.11狂賞節!!」來益街坊而已。

「11.11狂賞節!!」期間UNIQLO亦率先為香港Fans帶來UNIQLO and Mame Kurogouchi最新FW22系列。（Uniqlo）

除減價貨品外，今次「11.11狂賞節!!」期間UNIQLO亦率先為香港Fans帶來UNIQLO and Mame Kurogouchi最新FW22聯名系列，新季黑河內真衣子以「由內至外的優雅美感」作主調，打造一系列簡約與時尚合一當代衣裳，無論當作居家服飾抑或潮流時裝一樣別樹一格，知性女生務必關注。