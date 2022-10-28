日本旅遊│Arc'teryx東京店增設古品修補專區　Vintage不死鳥有救

【日本旅遊/ Arc'teryx/ 不死鳥】近年戶外Outdoor時裝雄霸全世界，資深潮流人自然也愈玩愈精辟，一般常規甚至古着產品均未必能滿足他們脾胃（要買的都買過了），唯有經過Vintage Remade或人手加工舊化的另類產品，才最叫時裝精趨之若鶩。



日本Arc'teryx東京店朝這方向進發，加推古品復修專區。



Greater Goods × Arc'teryx官方合作，以Arc'teryx王牌Alpha SV Jacket改裝而成的日式袍子，堪稱登峰造極之作。（Arc'teryx）

英國代表Greater Goods正正是一大經典案例，起初只是貪得意地收集古舊Arc'teryx服飾進行解拆並再造，誰不知後來愈做愈起勁，連Arc'teryx英國支部也相中他們的才華，策劃Greater Goods × Arc'teryx官方合作，當中那件以Arc'teryx王牌Alpha SV Jacket改裝而成的日式Kimono袍子，堪稱登峰造極之作。

最新開幕東京丸之內Arc'teryx Tokyo Marunouchi Brand Store。（Arc'teryx）

除了Greater Goods別注外，Arc'teryx早就看好古着復修或再造的潛力，這不單止是一種潮流，更是一種人類意識形能的覺醒，隨着環保思潮在時裝世界大行其道，在研發以可持續物料製作服飾同時，其實如何讓延長一件既有服飾的生命，並使它歷久彌新，也是當前時裝設計師很重視之課題。

ReBIRD™️是Arc'teryx近年致力提倡專屬服務專區，基本上每個部件都可以更換。（Arc'teryx）

Arc'teryx福岡店店長山口氏是目前長駐東京店ReBIRD™️專區的修復職人。（Arc'teryx）

今次介紹的ReBIRD™️，正是Arc'teryx近年致力提倡專屬服務專區，目前有此專區的Arc'teryx專門店並不多，全球只有紐約、多倫多、科羅拉多、北京和最新開幕東京丸之內Arc'teryx Tokyo Marunouchi Brand Store共5間而已。專區會設有專業修復人員，為顧客分享專業保養知識，教授大家洗滌及延長產品壽命的最佳方法。

Arc'teryx提供的更換組件（Arc'teryx）

部件極盡多元化。（Arc'teryx）

若產品已損壞：如衣服面料破爛、部件鬆脫、Gore-Tex塗層剝落等，ReBIRD™️職人亦會為Arc'teryx古着品進行修復，輕則更換零件，重則解剖衣服，直接縫紉布塊，進行古着再造或拼貼加工，道理如同Greater Goods所製作的一樣，即將去日本旅遊而又有舊Arc'teryx衣服要修補的朋友務必關注。