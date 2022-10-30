日本旅遊│到DSM買新日牌Rafu　格仔服飾重拾NUMBER (N)INE光輝

日牌Rafu目前仍然名不經傳，但自命先知先覺的時裝精才更加要認識，事關踏入十周年的DOVER STREET MARKET GINZA銀座店欽點力谷，指明將會獨家販賣Rafu一切作品，亦邀請其打造DSM 10周年慶生獨賣單品。



雖然很多人去DOVER STREET MARKET只會買COMME des GARÇONS、Supreme、GUCCI、BALENCAIGA、PRADA來來去去那數個超級大牌，但其實DSM最精妙之處，在於售賣最頂尖最有名氣品牌的同時，又能夠捐窿捐罅，將最偏鋒、最新穎的優質時裝搶先介紹給顧客，並提供一穿龍服務為這些新品牌進行推廣及形象諮詢。過往M A S U及Sky High Farm Workwear等潛力新牌均享受過這待遇，凡只要被冠上「DOVER STREET MARKET Exclusive」字句，該品牌總會一躍龍門，身價百倍。

Rafu目前作品不多卻樣樣精緻。（Rafu）

Rafu成功將西部牛仔、High Fashion、中性美學及Kurt Cobain色彩Grunge元素融合其中。（Rafu）

那這個Rafu何解如此「把炮」，2022年才創立卻迅速可以得到DSM慧眼識英雄？主要原因在於他們對Flannel Shirt及格仔紋的獨到見解，Flannel Shirt在美國傳統應用在山森工裝領域，Rafu卻成功將西部牛仔、High Fashion、中性美學及Kurt Cobain色彩Grunge元素融合其中，極之多元化。

設計師亦將Flannel格紋改製成睡褲甚有睇頭。（Rafu）

布袋同樣特別。（Rafu）

恤衫左、右鴛鴦利用不同色系格紋布拼合一起，概念並不複雜，但表現出來的時尚效果已極之出眾。（Rafu）

+ 2

如此聽上去的確和前輩宮下貴裕的自家品牌NUMER (N)INE及TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.有幾份相似，但Rafu變化幅度明顯再大得多，除Flannel Shirt外，設計師亦將Flannel格紋改製成睡褲、睡袍及斜孭袋等，當中更有些以拼布混合方式製作，恤衫左、右鴛鴦利用不同色系、破損程度不一格紋布拼合一起，概念並不複雜，但表現出來的時尚效果已極之出眾，「簡單得來又有啲嘢睇」，從來都是日本時裝一大精妙之處。