日本旅遊│MADSAKI東京個展　不玩王家衛、Rolex　訴說夏威夷風情

【日本旅遊/ 展覽/ 村上隆】作為香港大部份時裝人最熱愛旅遊聖地，東京流行文化圈最近可謂忙到不可開交，既有《NIGO's VINTAGE ARCHIVE》古着展，亦有Dover Street Market Ginza 10周年慶生活動。



藝術圈方面，日本塗鴉大師MADSAKI今個星期亦重錘出擊，於東京港區元麻布Kaikai Kiki Gallery舉行全新個人作品展，今次不玩王家衛、Rolex，再為訴說夏威夷風情，令香港人又多一個朝聖熱點了。



今次MADSAKI個展名為《Island Love,》，展出塗鴉作品全都是他去年於美國夏威夷遊歷時之風光見聞所啟迪出來。話說2021年下旬世界逐漸從新冠肺炎大流行的災難之中復甦過來，世界部份地區開始重新啟動。在當時又已接近兩年的新冠逆境裡，日本可謂「傷亡慘重」，感染甚至因病離世的人很多，千喚萬呼的東京奧運亦只能在「0遊客」情況下進行，國家經濟陷入低谷。MADSAKI也和很多日本國民一樣，意志消沉，提不起勁。

Nick Kato與MADSAKI。（MADSAKI）

"Island Love,"表現出MADSAKI出夏威夷的尊崇之情。（MADSAKI）

作品多以夏威夷、Nick、及其家中庭院與大海創作靈感。（MADSAKI）

如是者，在太太多番鼓勵下，MADSAKI決定獨自出國散心，花了3星期時間，到美國夏威夷探訪前輩好友Nick Kato ，遊歷夏威夷主島The Big Island外，亦在Nick家中與好友風花雪月，留意他家中後院臨近一望無際大海，如是者庭院與汪洋，便成為MADSAKI的心靈樂土。

這不但讓他重新振作過來，也激發出創作以夏威夷、Nick、及其家中庭院與大海為最新創作靈感，之所以名曰《Island Love,》，正是遊程時一天歸家途中，聽到車上播放着樂隊Peter Moon Band歌曲《Island Love》，用以歌訟夏威夷之美。

Sarah Andelman、VERDY、村上隆、高橋盾賞面出席。（MADSAKI）

瀧澤伸介。（MADSAKI）

為隆重其事，日前《Island Love,》展更舉行盛大開幕活動，很多日本流行文化圈的最權威巨頭，包括高橋盾、村上隆、野村訓市、瀧澤伸介和VERDY都有來臨，就連剛好到日本旅遊的Colette創立人Sarah Andelman亦有賞面出席，證足MADSAKI地位之巨。若今個11月閣下在東京的話，真心推薦你親臨其會，見證MADSAKI最新大作。

INFO

MADSAKI《Island Love, 》

日期：即日至2022年11月26日

時間：11:00〜19:00（休息日：星期日、星期一及公眾假期）

地點：Kaikai Kiki Gallery（106-0046 東京都港区元麻布2-3-30）