推介3個日系少女品牌　niko and…副線PAGEBOY　Y2K風格女生大愛

近年來女性的穿衣風格越來越多樣化，不只有受當前流行文化洗禮的韓系穿搭、日系穿搭，也有展現個性的街頭風格、俐落的歐美路線......等。



在人人勇於表達自我的氛圍中，中性、風格強烈的視覺效果亦是展現自我的管道之一，假如你是喜歡酷帥風格的女孩，本次 Dappei 要分享的3個小眾日牌一定要筆記起來！

3個小眾日本品牌推薦，希望街頭型格風的潮人們是時候置新裝了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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PAGEBOY

如果喜歡日系品牌而且熱愛中性風格服飾的女孩，對於 niko and⋯的姐妹牌「PAGEBOY」肯定不陌生；該牌以「女前」為宗旨設計出一系列寬鬆版型的個性單品，他們的衣服不僅有風格強烈的流行款式，也能找到萬年不敗的基本樣式。此外，他們也以 COOL、MODE、STREET 三個關鍵字為本質，讓型人們都能穿出各具特色的現代氛圍，且專為女生推出的剪裁設計更讓女孩們穿上寬鬆的服飾也不會太不符合身形。

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repipi armario

喜歡較甜美的女孩對於上面兩個品牌可能覺得不好駕馭，那麼大受日本女孩歡迎的少女服飾品牌 repipi armario，你一定會喜歡；源於法文「似大人似的衣櫃」之意的 repipi armario，單品風格休閒且有當今流行元素，不少款式的顏色如花樣年華般鮮豔，而設計也有略成熟的樣式，例如：雪紡裙、蕾絲壓紋長褲、澎澎袖上衣等，因此在搭配上不必擔心過於減齡，也能穿出輕熟少女的氛圍。

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HARE

HARE 的品牌名與日文中「晴天」的發音相同，以「將平凡的日常生活變得明亮」為理念設計出一系列有藝術感、色系充滿能量的基本色單品，俐落又簡約的版型容易搭配出優雅的時尚感。花卉、圖騰元素在該牌單品中很常見，即便與素色款式搭配著用也能穿出細膩的質感，推薦給喜歡日系風格且著重穿搭細節的搭黨。另外，HARE 除了有落落大方的設計感女裝，男裝也同樣具藝術氣息，情侶一起搭配絕對是全場最脫俗的一對！

Dappei 結語：

雖然對於熱愛穿搭的型人們來說已不太在意單品是男裝或女裝，但基於男女先天身形不同，在不設限的前提下若有針對女孩來研發的寬鬆版型、男孩風設計，便能穿出更能展現自我的搭配，以上幾家有個性的小眾日牌可說是女孩的福音，還沒穿過的搭黨們不妨於換季時購入幾件吧！



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