荷里活造型師公開這22樣穿搭好物　小黑裙、外套決定你的第一印象

看著即將塞爆衣櫃的衣服們，你卻不知道要穿什麼？事實上～你根本不需要那麼多衣服啊！



在美國頂級形象顧問、荷里活明星御用紅毯造型師 George Brescia（佐治·布雷西亞），所撰寫的《改變你的服裝，改變你的生活》（Change Your Clothes, Change Your Life）一書中，就列出現代女性必擁有的22件單品，現在就來看看吧～

衣櫃必備的22樣單品，打造完美衣櫃，不用再煩惱「無衫著」喇（明明已塞爆衣櫃）！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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完美10分衣櫥這樣打造

George Brescia 提到，服裝，就是一個人的戰袍，絕不能得過且過，這也就是為什麼，地位越高的女性，就越重視自己的穿搭細節，在他所提出的「完美10分衣櫥」論述中，George認為，在這衣櫥中「每一件單品都必須是完美10分，除此之外，沒有其他衣服。」

連身裙買這2款

你的衣櫃中，在連身裙的部分，絕對要擁有一件經典的小黑裙，能夠陪著你出席各個場合，衣服的款式以簡單、樸素為主，才能和其他單品搭配，帶出不同的感覺；另外，你也需要另一件只屬於你的「命中注定」性感又完美的連身裙，展現出女性凹凸有致的曲線。

下身單品1裙、1西裝褲

下身的部分，George推薦入手一件鉛筆裙、完美的黑色西裝褲，鉛筆裙可以搭配不同款式的上衣，又能與各種鞋子做搭配，而完美的黑色西裝褲也有同樣的百搭性，踩上高跟鞋，便能展現自信、性感與力量的光芒！

牛仔褲能和各種上衣組合搭配

合適的牛仔褲、絲質襯衫、3件完美T恤、羊毛毛衣，有注意到這些單品，都能與牛仔褲做搭配嗎？他特別提醒，為什麼列了3件完美T恤，就是為了要讓你能入手合身款、寬版、大/小圓領、V領等各種適合你的版型，不只白色，其他顏色也能挑選。秋冬必穿的毛衣、針織衫，以羊毛為主，是因為羊毛不容易起毛球、保暖品質又好，看起來更有質感。

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外套決定你的第一印象

在外套的部分，就會是2件完美的羊毛針織外套、修身西裝外套、經典的修身風衣、秋冬大衣外套了。2件羊毛針織外套記得要選一長一短，才能打造出更多元的多層次穿搭，西裝外套是能一秒改變穿搭氣場的單品，配裙子、褲裝都好看。修身的風衣外套和秋冬大衣，George指出「外套決定了你讓他人對你留下的第一印象，一定要非常完美！」材質要好、尺寸要合身、版型要能凸顯你的個人特色。

配件能讓日常穿搭大加分

最後，在配件類，George在鞋款上列出：黑色高跟鞋、裸色高跟鞋、平底芭蕾舞鞋、運動鞋，這些鞋子已足以應付各種場合了，其他配件從黑色披肩、各色圍巾、個性飾品、金色或是銀色的圓形耳環、太陽眼鏡到中性風格包包，都能為將你每日搭配提升到新的時尚等級，他還特別表示，女人啊～有2件以上的高質感內衣，在內在美的部分，也是要好好寵愛自己的。

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22件單品總整理

● 經典小黑裙

● 性感、完美的裙子

● 鉛筆裙

● 完美的黑色西裝褲

● 合適的牛仔褲

● 絲質襯衫

● 3件完美T恤

● 羊毛毛衣

● 2件完美的羊毛針織外套

● 修身西裝外套

● 經典的修身風衣

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● 秋冬大衣外套

● 黑色高跟鞋、裸色高跟鞋

● 平底芭蕾舞鞋

● 運動鞋

● 黑色披肩

● 各色圍巾

● 個性飾品

● 金色或是銀色的圓形耳環

● 太陽眼鏡

● 中性風格手袋

● 2件以上的高質感內衣

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】