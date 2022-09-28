日系文青穿搭教科書　零難度搭配3大造型　拍出日雜模特兒空靈感

日系穿搭與強勁氣場的歐美風格不同，多半帶有可愛、溫柔、淡雅的氣質，衣服版型則以寬鬆為主，色系也偏向簡約、沈穩，例如：米白色、無彩色系、藏藍色 ⋯⋯ 等；依據個人喜好不同，在搭配上可粗略分為：多件單品堆疊的層次穿搭及選用基本款單品而講究其面料質感的簡約路線。



然而，日系穿搭看似自成一格，實則吸收不少其他風格的搭配元素，使得造型上有多變的面貌，街頭、軍風、工裝都能在日系穿搭中找到他們的身影，而不單單只有文青的一面。今回就跟著 Dappei 一起看看以《超感應學園》入圍 第 57 屆金鐘獎「戲劇節目最佳潛力新人獎」的林思廷，如何詮釋日系女生的多變穿搭吧！

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1. 復古文青

對不同身型都很友善的寬襬裙裝在日系女生穿搭中十分常見，若你是喜歡復古文藝風格，在款式挑選上可以參考 Tammy 的這幾套單品；像是第一套以復古千鳥格長裙搭配方領短版無袖上衣，藍與白的搭配於視覺上給人舒適的感受，而裙款的格紋使得素雅造型有了亮點，加上編織帽、文青感的皮革包及色系呼應的白色皮鞋，營造出脫俗的復古文青造型。

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2. 戶外踏青也要保持清新

涼鞋、襪子在日系穿搭中能玩出許多變化，因此即便身上單品較為樸實，也能藉由鞋款與襪子的設計為整體製造亮點，給人有趣的印象。其中，Outdoor 咖熱愛的編織涼鞋簡約的外型搭上不少沈穩的色系，不只適合混搭休閒造型，像第二套造型裡，Tammy 以卡其色的編織涼鞋配上黑、白色為主的裙裝也毫不違和，且深淺色系互相襯托則使兩樣單品都成為重點，喜歡日系風格的話下次出遊不妨參考這種兼具美觀與舒適度的造型吧！

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3. 層次感的無彩色系穿搭

誰說黑與白很單調無聊！在日系穿搭時而能看見型人們透過單品的材質、剪裁不同，來堆疊出有層次感的無彩色系穿搭。空靈、可愛的 Tammy 在私服裡就常有低彩度的層次搭配；像是第三套的淺色造型中，運用米白色針織外套的細節配色技巧，於裙款選用與外套袖口色系相呼應的奶茶色長裙，使得相近色的明度不同而讓穿搭更有層次，白襪與黑色皮鞋的著用完整了這套溫柔又不失文青俏皮的造型。

Dappei 結語：

日系穿搭簡約又淡鹽的氛圍十分適合溫文的亞洲臉孔，且舒適又不失造型感的寬鬆版型還能造福想修飾身材的女孩們，希望本次的分享搭黨們會喜歡。



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原文：林思廷的「日系文青穿搭」必須列入教科書吧，簡單搭配術 0 難度上手，隨手拍都是日雜美照！

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