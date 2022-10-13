CHARLES & KEITH X both推聯名系列　手袋、樂福鞋向Punk文化致敬

CHARLES & KEITH 攜手來自巴黎的新銳鞋履品牌 both 打造獨家聯名鞋包系列，以當代審美視角重新演繹、解構 90 年代的龐克氛圍及都會街頭美學，並從日本傳統使用漆與金屬粉末修補破損瓷器的工藝技法「金繼（Kintsugi）」中汲取靈感，不去刻意掩蓋碎裂痕跡，而是用坦然的態度面對曾經發生的缺陷與遺憾，鼓勵現代人勇於擁抱瑕疵，化殘缺為美，不僅為本次聯名系列注入新穎刺激的感官體驗，更留下耐人尋味、充滿餘韻的哲學思維。



主張極簡主義與舒適理念的 both 運用天然橡膠材料為媒材，以新穎又不失經典的設計與精湛工藝，創作出帶有實驗性質與藝術風格強烈的鞋款。本次聯名系列以 90 年代流行龐克（Punk）為設計主軸，透過具有雕塑感的厚實輪廓與精緻細節的重現與混合，重新解構倫敦龐克聖地「肯頓(Camden)」和「東京原宿」的街頭次文化。正如同 both 品牌對於此次合作的期待：「我們的設計一直以捕捉某個時期的文化、情緒和精神為目的，而這個系列是對挑戰並重新定義許多界限和規範的新世代跨界龐克致敬。」

CHARLES & KEITH 攜手 both 打造聯名水桶包、肩背包、樂福鞋、皮靴。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

CHARLES & KEITH 的設計總監 Fredie Stevens 同時表示：「不斷實驗與創新一直是 CHARLES & KEITH 的設計重心，結合 both 獨一無二的橡膠技術，讓我們可以利用彼此的優勢跳脫設計框架，並將橡膠材料轉化為大眾喜歡的配件單品。」

CHARLES & KEITH 與 both 聯名系列鞋包皆選用質感細膩的真皮皮革打造，除了低調簡潔的黑白色外，both 還特別設計一款風格強烈的黃底大理石紋印花,結合 CHARLES & KEITH 標誌性鞋履：切爾西靴和厚底樂福鞋，並採用帶有頹廢搖滾 (Grunge) 風格的圓弧形天然橡膠厚底設計，以猶如金繼工法般的銀色破碎接縫與金屬片鞋頭點綴鞋面，特殊的藝術表現與美感，展現出獨樹一幟的時尚態度。

同場加映：Hermes｜愛馬仕5款秋冬精選手袋 變奏版Kelly、搖滾Birkin極搶眼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

聯名包款則融合 90 年代街頭和未來主義風格：Jules 真皮鍊條肩背包的極簡包體線條飾以霧黑消光的鍊條增添巧思，讓造型簡約的包款瞬間充滿個性,使整體造型更加酷帥吸睛；橢圓形剪裁的 Jules 真皮腰帶釦水桶包跳脫傳統拉繩的磁釦開袋設計，同樣搭配可拆卸的鍊條裝飾，彰顯出叛逆不羈的龐克精神，成為闡述自身風格的標誌性單品。

延伸閱讀：

用繽紛色彩迎接 2022 秋冬！CHARLES & KEITH 秋季系列搶眼釋出

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】